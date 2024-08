[acspro] [CRUmbria-News] “Chi rifiuta il termovalorizzatore indichi i luoghi dove aprire le nuove discariche”

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Valerio Mancini (Lega) critica le dichiarazioni del sindaco di Perugia: “i

siti di conferimento saranno presto esauriti, la termovalorizzazione è

necessaria per non piombare nell’emergenza”

(Acs) Perugia, 13 agosto 2024 – “Si fa presto a fare gli ecologisti e gli

ambientalisti con le discariche degli altri. Gli amministratori dei Comuni

che rifiutano per principio di ospitare un impianto di termovalorizzazione si

facciano allora carico della presenza e della gestione trentennale di una

discarica, una situazione che alcune realtà, come Città di Castello,

Orvieto e Magione vivono da anni”. Valerio Mancini (presidente della

Seconda commissione) interviene in merito alle dichiarazioni del sindaco di

Perugia e di alcuni altri amministratori comunali “che si sono schierati in

modo aprioristico contro la costruzione di un termovalorizzatore nel loro

territorio”.

”Da presidente della Seconda commissione, che ha approvato il vigente Piano

rifiuti, e da cittadino dell’Alto Tevere, mi ritengo direttamente coinvolto

in quella che non è soltanto una ‘polemica estiva’ ma il segnale di un

approccio antiquato e ideologico ad un problema concreto come quello della

chiusura del ciclo dei rifiuti. I numeri non lasciano spazio a

interpretazioni. L’Umbria produce ogni anno 450mila tonnellate di rifiuti

urbani (prodotti da famiglie, ristorazione, attività commerciali, etc), a

cui si aggiungono i rifiuti speciali del sistema produttivo e industriale,

che impattano in parte sul sistema complessivo dei conferimenti in discarica.

La raccolta differenziata vale 300mila tonnellate, dopo i vari procedimenti

di lavorazione il 20% di essa (circa 60 mila tonnellate) non recuperabili,

finiscono comunque in discarica. Restano dunque fuori dalla filiera circa 200

mila tonnellate, che dal 2035 non potranno più essere conferite nei siti di

stoccaggio perché le più recenti normative europee impongono che non più

del 10% dei rifiuti prodotti totali possa essere destinato alle discariche.

La relazione generale del Piano rifiuti (pagina 48, figura 2-9) fornisce una

rappresentazione chiara delle soluzioni proposte. L’Umbria invia in

discarica il 32% dei propri rifiuti, nonostante il grande sforzo di cittadini

e imprese, gravati da una Tari sempre crescente. Solo un impianto a recupero

di energia può assicurare autonomia ed indipendenza alla regione e allineare

le tariffe del servizio alle migliori performance delle regioni del nord”.

”I colleghi consiglieri di opposizione, come Fabio Paparelli, sembrano

ignorare – prosegue Valerio Mancini – quanto previsto dal vecchio Piano

rifiuti, approvato nel 2009, che pure votarono e sostennero: in quel

documento c’erano non uno ma ben due impianti di incenerimento. Esso in

seguito venne aggiornato prevedendo di bruciare il Css nelle cementerie. Nel

2024, a fine legislatura, immemore di quanto detto e fatto nel passato, dopo

9 anni dalla scadenza del vecchio Piano, il centrosinistra si risveglia e

torna a filosofeggiare intorno a sistemi in cui il solo riciclaggio possa

risolvere ogni problema nella gestione dei rifiuti. Si tratta di posizioni

ideologiche, politicamente deboli e fondate sulla non conoscenza della

realtà. Il Pacchetto europeo sull’economia circolare (Direttive Ue

849-51/2018, recepite dall’Italia con quattro decreti nel 2020), votato

anche dai partiti del centrosinistra, impone certe scelte, tra l’altro già

vigenti in altre Regioni d’Italia. La Giunta regionale e la Seconda

commissione sono consapevoli di questo e lo hanno dimostrato recependone le

indicazioni di fondo, recentemente validate dalla Commissione europea: nel

luglio scorso è stato infatti attestato che la Regione Umbria ha soddisfatto

tutte le condizioni abilitanti le richieste per l’erogazione dei

finanziamenti legati alla pianificazione aggiornata della gestione dei

rifiuti, consentendo all’Umbria di accedere ai fondi della politica di

coesione 2021/27”.

“La raccolta differenziata – spiega ancora Mancini – va interpretata in

modo corretto, come spiegato a pagina 24 e seguenti, tabella 2.3, della

relazione al Piano. L’obiettivo da raggiungere entro il 2035 è il 75% ma

che l’Umbria vuole anticipare al 2030. Raggiungendo quell’obiettivo si

otterrà anche un miglioramento della qualità della raccolta differenziata e

delle quantità dei materiali avviati al riuso. Tutto ciò a discapito di

quanto dichiarato dagli esponenti dell’opposizione. È inoltre bene

ricordare che esiste una differenza, in termini oggettivi, tra quanto viene

raccolto e quanto viene effettivamente valorizzato e recuperato. Risulta

inutile e fuorviante fare confusione tra questi concetti, fingendo che una

raccolta differenziata ‘estrema’ possa risolvere il problema della

chiusura del ciclo: anche arrivando all’85% di raccolta differenziata,

resterebbero importanti percentuali di materiali non realmente recuperabili e

che andrebbero a finire in discarica”.

”Va rimarcato – prosegue – che, certo della collaborazione dei cittadini e

degli operatori, rispettando tutti gli obiettivi e i parametri indicati,

nelle discariche umbre finirebbe comunque il 7% dei rifiuti complessivi, per

un ammontare di oltre 30mila tonnellate all’anno (vedi pagina 58 della

Relazione al Piano rifiuti). I numeri ci dicono che ad oggi le discariche

regionali (Belladanza – Città di Castello, Le Crete – Orvieto, Borgogiglione

– Magione), peraltro ampliate tre volte proprio per evitare l’emergenza e

per soddisfare le necessità di tutta l’Umbria, hanno capienze residue che

ci consentiranno di arrivare al massimo al 2030, come dimostrato dallo schema

riportato a pagina 42 della Relazione, una capacità residuale inferiore al

milione di tonnellate. Rischiamo quindi di trovarci a dover di nuovo ampliare

i siti di stoccaggio o ad aprirne di nuovi, magari nel Comune di Perugia,

visto che il termovalorizzatore viene rifiutato. Mi si permetta la

provocazione”.

“L’impianto di termovalorizzazione – conclude Mancini – è stato studiato e

pensato in base alle esigenze regionali ed è falsa ogni altra affermazione.

Non porterà ad una mobilità dei rifiuti verso i nostri territori. Le

dimensioni della struttura sono state calibrate sui nostri bisogni ed in

Italia ce ne sono già attive a Parma e Piacenza, delle stesse dimensioni.

Ricordiamo infine che in Emilia Romagna, quando Elly Schlein era vice

presidente della Giunta, è stato approvato nel luglio 2022 un Piano rifiuti

che non prevedeva la chiusura degli 8 termovalorizzatori attivi mentre veniva

esclusa l’apertura di nuove discariche, in cui ad oggi viene conferito il

5% dei rifiuti. Vogliamo parlare di Roma, dove il sindaco Gualtieri ha scelto

ragionevolmente di puntare sul termovalorizzatore, consapevole che non vi

siano altre strade per evitare l’emergenza (se non inviarli in Olanda e

Danimarca come avviene oggi), avendo come unica alternativa il proliferare

delle discariche sul territorio. In ogni caso, se gli ‘esperti’

dell’opposizione sono in grado di proporre una concreta alternativa

tecnologica alle procedure di termovalorizzazione, si facciano avanti e

forniscano un contributo fattivo alla chiusura del ciclo. Il sindaco

Ferdinandi spieghi quindi in quale Comune dovrebbero essere aperte le nuove

discariche, unica alternativa alla costruzione dell’impianto che lei

contesta. Fino ad ora le delibere dell’Autorità per l’idrico e i rifiuti

sono state votate all’unanimità, applicando un principio di solidarietà,

evitando di portare questioni politiche o di campanile all’interno

dell’ente. In futuro, se varrà il principio di veto dei singoli Comuni,

ogni territorio dovrà dotarsi di proprie discariche, evitando di continuare

a stoccare rifiuti negli stessi territori di oggi. Del resto, i sindaci dove

insistono tali impianti sono da tempo in allarme. Il contado è finito da

tempo”. MP/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79000