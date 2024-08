Serie A1 Softball – risultati 10 agosto

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 Non ci sono sorprese nell’ultima di regular season. Nelle quattro serie andate in scena arrivano altrettanti “sweep”, come da pronostico. Ormai è tutto definito, tranne un piccolo dettaglio: con una sfida rimanente (che andrà in scena sabato 17 agosto) tra Italposa Forlì e Macerata, un risultato negativo delle romagnole consentirebbe a Pianoro di superarle in classifica e andare a giocare il playoff contro Saronno, anziché contro Bollate.

RISULTATI

Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio 10-3 (6°); 11-0 (4°)

Pubbliservice Old Parma – Rheavendors Caronno 0-6; 0-7 (5°)

Inox Team Saronno – Italposa Forlì 3-1; 5-4

Macerata – Thunders 5-1; 4-3

CLASSIFICA

MKF Bollate (23 vittorie – 3 sconfitte, .906); Inox Team Saronno (27-5, .844); Italposa Forlì (19-11, .633); Mia Office Blue Girls Pianoro (20-12, .625); Macerata (14-16, .467); Rheavendors Caronno (14-18, .438); Thunders (10-22, .313); Bertazzoni Collecchio (6-26, .188); Pubbliservice Old Parma (3-29, .094)

Foto: Yamerki Guevara Limonta, lanciatrice Mia Office Blue Girls Pianoro (credit PhotoBass)

