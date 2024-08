(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 **Incendio in corso in località Pomonte, nel comune di Marciana Marina.

Due elicotteri inviati**

/Scritto da Redazione, sabato 10 agosto 2024 alle 17:38/

Un importante incendio boschivo sta interessando le aree circostanti la

frazione di Pomonte, nel comune di Marciana Marina sull’Isola d’Elba. Le

fiamme sospinte dal vento stanno risalendo un impluvio ricoperto da macchia

mediterranea ampliando rapidamente il fronte.

Nella zona ci sono anche alcune abitazioni e pertanto è stato disposto

l’invio immediato di due elicotteri della flotta regionale da parte della

Sala operativa regionale. La Sala operativa provinciale sta facendo

affluire in zona squadre di volontariato antincendi boschivi e operai

forestali dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere. Due direttori

delle operazioni di organizzazione regionale si occuperanno del

coordinamento con valutazione in corso di invio di ulteriori mezzi aerei e

squadre.

Nell’area interessata in arrivo anche squadre dei vigili del fuoco per

presidiare le abitazioni e rifornire i mezzi antincendi boschivi.

Si ricorda che dal 1° luglio e fino al 31 agosto è fatto divieto assoluto

di abbruciamenti su tutto il territorio regionale.