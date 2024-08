COMUNICATO STAMPA:  Via al ritiro dei tesserini venatori

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

Via al ritiro dei tesserini venatori

Da lunedì 12 agosto è possibile prendere il documento alle Bandite di

Scarlino

Da lunedì 12 agosto è possibile ritirare il tesserino venatorio agli

uffici delle Bandite di Scarlino. Per il rilascio del tesserino occorre

essere in regola con la licenza di caccia (porto d’armi in corso di

validità), esibire l’allegato alla licenza di porto di fucile ad uso

caccia, detto comunemente “allegato giallo”, essere in regola con il

pagamento della tassa annuale di concessione governativa, essere in regola

con il pagamento della tassa annuale regionale, essere in regola con il

versamento della quota di iscrizione Atc. In alternativa al tradizionale

tesserino cartaceo è possibile l’utilizzo del Tesserino venatorio

digitale – App TosCaccia che ha il vantaggio di non doversi recare in Comune

per l’attivazione. La App sostituisce il tesserino venatorio regionale

cartaceo per la annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate,

dei capi abbattuti nonché per le procedure di registrazione della mobilità

venatoria. L’utilizzo della App, come il tesserino regionale cartaceo, ha

validità su tutto il territorio nazionale.

I tesserini venatori regionali relativi alla stagione passata, devono essere

riconsegnati al Comune di residenza: la riconsegna deve essere fatta

contestualmente al ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e

comunque entro e non oltre il venerdì antecedente la terza domenica di

settembre di ogni anno.

