Semifinali Serie A: resoconto e risultati gara-1

Esordio con vittoria per Parmaclima in gara-1 di semifinale scudetto contro Hotsand Macerata: gli uomini di Saccardi si aggiudicano in rimonta 4-2 l'incontro e ora comandano la serie. Rimandato a domani sera il primo atto tra UnipolSai Bologna e San Marino a causa di un nubifragio abbattutosi nel bolognese.

Esordio con vittoria per Parmaclima in gara-1 di semifinale scudetto contro Hotsand Macerata: gli uomini di Saccardi si aggiudicano in rimonta 4-2 l’incontro e ora comandano la serie. Rimandato a domani sera il primo atto tra UnipolSai Bologna e San Marino a causa di un nubifragio abbattutosi nel bolognese.

I risultati di gara-1 delle semifinali:

UnipolSai Bologna-San Marino rinviata a domani ore 20:30

Parmaclima-Hotsand Macerata 4-2

Calendario completo delle semifinali

giovedì 8 agosto ore 20:30: recupero gara-1 UnipolSai Bologna-San Marino: (live su PlusTv e FIBS Channel 1); gara-2 Parmaclima vs Hotsand Macerata (live su FIBS Channel 3);

venerdi 9 agosto ore 20:30: gara-2 UnipolSai Bologna-San Marino: (live su PlusTv e FIBS Channel 1);

lunedì 12 agosto ore 20:30: gara-3 San Marino-UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel 3); Hotsand Macerata-Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel 1)

martedì 13 agosto ore 20:30: gara-4 San Marino-UnipolSai Bologna (live su FIBS Channel 3); Hotsand Macerata-Parmaclima (live su PlusTV e FIBS Channel 1)

mercoledì 14 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-5 San Marino-UnipolSai Bologna; Hotsand Macerata vs Parmaclima

domenica 18 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-6 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata

lunedì 19 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-7 UnipolSai Bologna-San Marino; Parmaclima-Hotsand Macerata

Foto: Gonzalez festeggia dopo il fuoricampo che vale la vittoria (credit: Corrado Benedetti)

