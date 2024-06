(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

Il 23 giugno la camminata alla scoperta delle “Erbe di

San Giovanni”

ALBINEA (7 giugno 2024) – Domenica 23 giugno si svolgerà la camminata alla

scoperta delle “Magiche erbe di San Giovanni” Organizzata dai Parchi

dell’Emilia Centrale, dal comune di Albinea in collaborazione con il Ceas.

Il ritrovo sarà alle ore 8.45 nella sede operativa del Caes di via Chierici 2 a

Borzano. L’escursione, gratuita, terminerà alle ore 12.30 circa.

Guidati dall’esperto Roberto Montanari gli escursionisti andranno alla scoperta

di erbe spontanee, per conoscerne gli usi e le proprietà, nella splendida cornice

del Paesaggio protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde.

Per info e prenotazione obbligatoria scrivere, entro venerdì 21 giugno, a

Marco Barbieri