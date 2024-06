(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 *OGGETTO: Comune di Agropoli condannato per condotta antisindacale: passa

la linea dei sindacalisti di Csa Salerno e Cgil Fp provinciale. Il

segretario Angelo Rispoli (Csa Salerno): “Tutelati i diritti dei

lavoratori”*

Il Tribunale di Vallo della Lucania, sezione Lavoro, ha emesso un decreto

il 6 giugno scorso dichiarando l’antisindacalità delle azioni intraprese

dal Comune di Agropoli riguardanti l’adeguamento del regolamento di Polizia

Locale. La decisione è stata presa in risposta all’iter giudiziario

promosso dalle Segreterie provinciali della Csa Salerno e dalla Cgil Fp

Salerno, con l’assistenza legale dell’avvocato Giuliana Alati dell’ufficio

legale della Cgil.

Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto pienamente le tesi avanzate dalle

parti attrici, evidenziando la violazione da parte del Comune di Agropoli

degli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre

2022, nonché delle disposizioni normative in materia di consultazione

sindacale.

In particolare, è stato accertato che il Comune di Agropoli ha omesso di

informare preventivamente le Rsu e i Rappresentanti Territoriali delle

organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto circa

l’adozione della delibera di consiglio comunale numero 59 del 29 maggio

2023. Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato al Comune di cessare

immediatamente tale comportamento antisindacale attraverso la revoca della

suddetta delibera.

Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno, ha commentato:

“Questa sentenza conferma che la tutela dei diritti dei lavoratori è una

priorità irrinunciabile. L’ente comunale deve rispettare pienamente il

contratto e consultare adeguatamente le organizzazioni sindacali prima di

adottare decisioni che riguardano i lavoratori”.

La sentenza del Tribunale, dunque, rappresenta un importante riconoscimento

della legittimità delle rivendicazioni sindacali e sottolinea l’importanza

della tutela dei diritti dei lavoratori nell’ambito delle relazioni

industriali.

