(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 *OGGETTO: Polemiche e discriminazioni nell’incontro sulla condizione di

lavoro degli ex dipendenti della polizia provinciale: la denuncia della Csa

Salerno *

La Csa di Salerno solleva forti polemiche in seguito all’incontro

informativo tenutosi ieri alle 13 presso la sede del dirigente del settore

Viabilità della Provincia di Salerno. Convocato per discutere lo stato del

servizio operativo di polizia stradale, l’incontro è stato segnato da

episodi di discriminazione contro i rappresentanti sindacali.

Durante la riunione, la dottoressa Annamaria Azzato, ex vicecomandante

della polizia provinciale e dirigente sindacale, è stata oggetto di un

comportamento discriminatorio da parte della presidente della tavola

trattante, la dottoressa Antonella Famiglietti. In un contesto già teso, la

richiesta della Presidente di limitare la partecipazione a un solo

rappresentante per sigla sindacale, nonostante questa restrizione non fosse

menzionata nella convocazione e non giustificata dalle attuali normative,

ha suscitato l’immediata reazione del nostro sindacato.

“È inaccettabile che una dirigente sindacale, una lavoratrice e una madre

come la dottoressa Annamaria Azzato sia stata discriminata in questo modo.

Quando la Presidente Famiglietti ha insistito che dovesse esserci un solo

rappresentante per sigla, mi sono alzato e ho deciso di abbandonare la

riunione in segno di protesta contro questa ingiustizia. È intollerabile

che una dirigente sindacale venga trattata con tale mancanza di rispetto,

soprattutto quando si tratta di discutere questioni cruciali come la

condizione lavorativa degli ex dipendenti della polizia provinciale”, ha

detto Angelo Rispoli, segretario generale della Csa provinciale. “La

dottoressa Famiglietti ha apostrofato la dottoressa Annamaria Azzato con un

tono discriminatorio, dicendole “devi andare a lavorare”, un comportamento

inaccettabile verso qualsiasi lavoratore, ma ancor più grave verso una

dirigente sindacale. Come Csa, esprimiamo la nostra piena solidarietà alla

dottoressa Annamaria Azzato e non permetteremo a nessuno di discriminare i

nostri rappresentanti. Facciamo appello al segretario generale della

Provincia affinché si intervenga immediatamente per ristabilire corrette

relazioni sindacali. Invitiamo la dottoressa Famiglietti a rivedere la sua

condotta e a moderare i toni, ripristinando un clima di rispetto e

collaborazione. Chiediamo all’attuale Presidente della Provincia di

prendere posizione su questa vicenda e di assicurare che non ci sia una

direttiva politica volta a discriminare il Csa”.

IN ALLEGATO: UNA FOTO DI ANGELO RISPOLI, SEGRETARIO GENERALE DEL CSA

PROVINCIALE

