Giustizia: Richiesta di chiarimenti in merito alla recente sentenza della Cassazione sulla cessione di crediti in blocco. Lettera aperta al Ministro Nordio

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

Egregio Signor Ministro della Giustizia Carlo Nordio,

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulla recente sentenza della Corte di Cassazione relativa alla cessione di crediti in blocco

Egregio Signor Ministro,

mi permetto di rivolgermi a Lei in qualità di cittadino interessato agli sviluppi giuridici recenti e, in particolare, alla recente sentenza della Corte di Cassazione riguardante la cessione di crediti in blocco.

Secondo quanto riportato nell’articolo pubblicato su Agenparl in data 1 giugno 2024 (https://agenparl.eu/2024/06/01/cessione-di-crediti-in-blocco-la-cassazione-ribadisce-la-distinzione-tra-notificazione-tramite-avviso-in-gazzetta-ufficiale-e-prova-della-cessione-e-dellinclusione-del-credito-azionato-no/), la Corte di Cassazione ha ribadito la distinzione tra la notificazione della cessione tramite avviso in Gazzetta Ufficiale e la prova della cessione stessa, nonché dell’inclusione del credito azionato. Tale distinzione sembra avere importanti ripercussioni pratiche e giuridiche, soprattutto per quanto riguarda la validità e l’efficacia delle cessioni di crediti.

In qualità di Ministro della Giustizia, mi rivolgo a Lei per ottenere un chiarimento su come questa sentenza influirà sulla normativa e sulle prassi relative alla cessione di crediti in blocco. In particolare, mi piacerebbe sapere:

Quali sono le conseguenze pratiche che il Suo Ministero prevede a seguito di questa sentenza per le procedure di cessione di crediti? Il Ministero della Giustizia intende emanare delle linee guida o delle direttive per uniformare l’applicazione delle norme relative alla cessione di crediti alla luce di questa sentenza? In che modo si assicurerà che gli operatori del diritto e i cittadini siano adeguatamente informati e preparati ad affrontare le nuove esigenze probatorie stabilite dalla Corte di Cassazione?

Ritengo che una maggiore chiarezza su questi aspetti possa giovare significativamente non solo agli operatori del settore legale, ma anche ai cittadini e alle imprese che si trovano coinvolti in procedimenti di cessione di crediti.

RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare alla presente, rimango in attesa di un Suo cortese riscontro e porgo i miei più distinti saluti.

Cordiali saluti,