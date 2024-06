(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 EUROPEE: 9 GIUGNO FORZA ITALIA SEGUE SPOGLIO AL PARTITO

“Domenica 9 giugno Forza Italia seguirà lo spoglio delle elezioni europee presso la sede del partito, (via in Lucina, 17). La sala stampa sarà aperta dalle ore 19.30, mentre per le esigenze tecniche delle tv sarà accessibile dalle ore 17.00.

