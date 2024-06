CS – GINOSA (TA) COMUNE AMICO DELLE TARTARUGHE MARINE: SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO CON LEGAMBIENTE

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

LEGAMBIENTE

Ginosa è ufficialmente “Comune amico delle Tartarughe Marine’’. E’ il primo

Comune in provincia di Taranto e il quarto in Puglia a ricevere questo

titolo, impegnandosi a proteggere la specie Caretta caretta e a preservare

gli habitat costieri.

Nelle scorse ore c’è stata la firma del protocollo d’intesa nell’ambito del

progetto “Life Turtlenest’’ promosso da Legambiente, che mira a una

gestione responsabile delle spiagge potenziali aree di nidificazione di

questi animali.

Il protocollo è finalizzato a intraprendere azioni congiunte di

conservazione e di tutela della specie Caretta Caretta e alla salvaguardia

degli habitat costieri.

Il litorale di Marina di Ginosa, infatti, è un sito riproduttivo della

tartaruga Caretta caretta, come testimoniato dalle nidificazioni registrate

negli ultimi anni. Le spiagge di Marina di Ginosa sono un rifugio cruciale

per la sopravvivenza e la riproduzione di questa specie protetta da

normative internazionali e convenzioni.

Garantire il rispetto della normativa vigente a tutela del mare e degli

ambienti costieri, contrastare l’abbandono di rifiuti, che rappresentano

anche una grave minaccia per la vegetazione dunale e un pericolo per la

nidificazione/schiusa delle tartarughe marine, incentivare il

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini organizzando giornate di

pulizia del litorale ed informando sulle semplici attenzioni da fare per

lasciare le spiagge più pulite di quando si è arrivati, collaborare con i

referenti territoriali del progetto LIFE TURTLENEST per la tutela dei siti

di nidificazione della tartaruga marina censiti sul proprio litorale:

queste sono solo alcune delle azioni che il Comune di Ginosa si impegna a

portare avanti insieme a Legambiente.