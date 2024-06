CONTIENE FOTO# OSTIA – CONTROLLI DEI CARABINIERI IN LOCALITA’ VITINIA. 5 PERSONE DENUNCIATE E 4 SANZIONATE. SEQUESTRATA UN’AREA DOVE SONO STATE TROVATE STRUTTURE ABITATIVE ABUSIVE.

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”

Compagnia Carabinieri di Roma – Ostia

Comunicato Stampa

controlli dei carabinieri in localita’ vitinia.

5 persone denunciate e 4 sanzionate.

sequestrata un’area dove sono state trovate strutture abitative abusive.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno effettuato un servizio

straordinario di controllo del territorio in località Vitinia, finalizzato

in particolare al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, di illegalità

diffusa su aree pubbliche. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno

riscontrato la presenza di un insediamento composto da diverse baracche

installate lungo le sponde del fiume Tevere e contestualmente hanno

identificato e denunciato 5 cittadini moldavi per occupazione abusiva di

area demaniale e realizzazione di manufatti senza permessi di costruzione,

in area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici. Al termine degli

accertamenti tre manufatti abitativi sono stati sequestrati penalmente e

sono state avviate le procedure per la loro demolizione. Uno dei soggetti

individuati è stato anche denunciato per il reato di ricettazione poiché al

controllo è stato trovato nella disponibilità di un’autovettura risultata

oggetto di furto.

Nel medesimo contesto, con l’assistenza di personale specializzato Acea e

Areti, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente, per un totale di

1.200 euro, 4 persone per apertura o effettuazione di scarichi di acque

reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazioni.

Tutte le attività hanno permesso di identificare 67 persone e eseguire

verifiche su 42 veicoli. Sul piano dei controlli alla circolazione stradale,

sono state elevate 4 contravvenzioni per complessivi 1.382 euro ed un

veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di

copertura assicurativa.

070624

