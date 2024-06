agenzia regionale 572.24 domani chemio docufilm su alessio viola mar 11.6

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

DOCUFILM “MERCOLEDI’ CHEMIO –

L’EREDITA’ IMMATERIALE DI ALESSIO VIOLA”

Martedì 11 la prima proiezione al Kursaal di Bari

Martedì 11 giugno (data del compleanno di Alessio Viola) alle ore 19.00, nel

teatro Kursaal di Bari (largo Adua) ci sarà la prima proiezione del docufilm

“MERCOLEDÌ CHEMIO – l’eredità immateriale di Alessio Viola”, con la regia di

Alessandro Piva, da un’idea di Domenico Galetta e con le suggestioni di Lu Ileana

Sapone.

L’iniziativa è realizzata dalla Regione Puglia, dall’IRCSS Giovanni Paolo II di Bari –

da “Walce” -Women Against Lung Cancer in Europe, dall’Ordine dei Giornalisti della

Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese.

Il docufilm è sulla figura dello scrittore e giornalista pugliese Alessio Viola, un

omaggio al suo coraggio nel confrontarsi con la malattia, il mesotelioma, e al suo

autentico modo di comunicare l’esperienza, insieme a una riflessione sull’importanza

della ricerca e della prevenzione in ambito oncologico.

Il film, fortemente voluto da Domenico Galetta, responsabile di Oncologia

Medica Patologia Toracica dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari, seguito nella

consulenza da Lu Ileana Sapone, moglie e collega di Viola, è stato realizzato dal

regista Alessandro Piva, già amico del giornalista e scrittore.

Mercoledì Chemio, titolo ispirato ad un suo post social (Mercoledì Chemio. giovedì

gnocchi, sabato trippa), esplora l’eclettica vita di Alessio: militante, operaio,

sindacalista, oste, poi giornalista, editorialista prima di Repubblica poi del Corriere

del Mezzogiorno, scrittore (per Laterza, Rizzoli, Rivages, Palomar, Caratteri Mobili) e

rugbista di Fiamma Bari negli anni 80 giocando nella C1 per dieci anni.

Un focus particolare è posto sugli ultimi anni, sulla sua onestà intellettuale nel

raccontare il suo personale modo di affrontare il cancro e nel diffondere informazioni

cruciali, sul rapporto con la famiglia e gli amici. Una ricognizione sul suo contributo al

giornalismo e alla letteratura insieme a una panoramica sulla sua eredità culturale,

su quanto Viola abbia contribuito in passato alla formazione di una generazione che

abitava uno dei primi luoghi di aggregazione giovanile barese, la Taverna del

Maltese. Il suo approccio sincero alle cose lo ha portato a fare rete tra quelli che

definiva “i tumorati di dio” e a prestare volontariato con Walce, Women Against Lung

Cancer in Europe.

La proiezione sarà seguita da un dibattito che vedrà la partecipazione degli

ideatori del progetto, del regista Alessandro Piva, di giornalisti, amici e familiari. Un

momento collettivo di omaggio e testimonianza, un’opportunità per discutere della

potenza della narrazione e della comunicazione in contesti complessi come quelli

legati alla malattia, alla salute, al benessere: il lascito di un uomo particolarmente

ironico e dalla scrittura pungente, molto caro ad una generazione di intellettuali,

operai, studenti, scrittori e giornalisti.

Il docufilm è una produzione Agorà, la produzione esecutiva di Seminal Film e la

regia di Alessandro Piva, montaggio di Alessandro Cardone, postproduzione di

Alessandro Smaldino.

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti.

Bio Alessio Viola

Classe ’52, barese d’adozione, era nato a Troia (Foggia), laureato in filosofia, è

sposato e ha un figlio, cui dedica i suoi lavori. Sulla figura del padre Cesare, sarto

ecclesiastico, scrive una delle pagine più belle di Closin’time (Laterza). Giornalista,

editorialista prima di Repubblica poi, dal 2008, del Corriere del Mezzogiorno.

Correttore di bozze, lavorava l’amianto (Petite Pierre, Bari), ha insegnato Storia e

Filosofia negli istituti di scuola media secondaria. È tra i fondatori della Taverna del

Maltese di Bari. Aveva un Guzzi California con cui ha girato l’Europa. Partecipa ai

movimenti giovanili degli anni ’70. Pubblicazioni: uno degli otto racconti de “Gli

indolenti” (Cicorivolta edizioni, 2015), raccolta scritta a otto mani con Pasquale

Braschi, Nicola Manuppelli e Claudio Marinaccio; con Rizzoli “Dove comincia la

notte” (2013), tradotto anche in Francia con Rivages sotto il titolo “Celui qui ne

dormait pas” (2014), con Caratteri Mobili (2014) “Ti strappo e ti getto in pasto ai

cani”, con Progedit (2011) “Il ricordo è un cane che t’azzanna”, con Palomar

“Ghiaccio” (2009), con Laterza “Closin’time” (2006), con Schena Editore “Nessuno è

innocente” e la “Formazione dei saperi” (2005).

Ci ha lasciati il 21 dicembre 2022, sei anni dopo aver scoperto un mesotelioma della

pleura.

