Lavori Consiglio: Audizione dei rappresentanti nella Commissione dei Sei e dei Dodici -con VIDEO e FOTO

Lavori Consiglio: Audizione dei rappresentanti nella Commissione dei Sei e dei Dodici

**I due commissari nominati dal Consiglio nella scorsa legislatura hanno riferito di quanto approvato e quanto ancora in discussione nelle Commissioni dei Sei e dei Dodici.**

I lavori di questa mattina del plenum del Consiglio provinciale di Bolzano si sono aperti con l’audizione del sen. Meinhard Durnwalder e di Carlo Vettori, nominati dal Consiglio nella Commissione dei Sei, l’organo paritetico Stato-Provincia per l’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto, nella scorsa legislatura.

Durnwalder, confermato nel ruolo anche nell’attuale legislatura, ha riferito in primis di condizioni quadro non semplici, con 4 Governi che si sono succeduti con coalizioni diverse: Conte 1, Conte 2, Draghi e Meloni, che ha provocato degli stalli per via del cambio dei componenti. Vettori ha chiarito che tra il Conte 1 e il Conte 2 l’operatività della commissione è stata pari a zero, con il Conte 2 c’è stato il freno del Covid su tutte le paritetiche: la Commissione chiedeva degli incontri per inserirsi nel dialogo Governo-territori, ma non è stato possibile. Con il Governo Draghi sono state portate a casa le prime 4 norme, grazie all’intercessione dell’allora Ministro per gli Affari regionali, mentre con Governo attuale sono state ottenute 7 norme: in totale si tratta di 11 norme di attuazione, definite “un ottimo risultato”, più 6 norme in attesa del vaglio del Consiglio dei Ministri.

Le norme approvate dalla Commissione dei 12 riguardano la possibilità di inviare la dichiarazione linguistica via PEC, la presenza di due magistrati nominati dalla Provincia nella Corte dei Conti, la possibilità di Avvocature interne accanto all’Avvocatura dello Stato sulla base di un protocollo d’intesa, l’attività preventiva della Corte dei Conti in occasione del contratto collettivo della Provincia, la tutela del paesaggio con nuove possibilità per i Comuni, il volontariato.

Quelle approvate dalla Commissione dei 6 riguardano la sanità, con la deroga per l’esame di seconda lingua per i medici, la presenza di professori di lingua tedesca nella commissioni giudicanti per l’abilitazione alla professione forense, l’invio telematico della dichiarazione linguistica, il riconoscimento di due istituzioni provinciali del CONI, il registro provinciale del volontariato.

I due rappresentanti hanno poi riferito di norme ancora ferme presso il Consiglio dei Ministri, e cioè la potestà provinciale riguardo l’apertura dei negozi e gli orari di somministrazione di bevande ed alimenti, “che trova ancora qualche piccolo impasse a livello nazionale”, ordinamento degli uffici regionali e provinciali e del personale ad essi addetto, istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, aspetti organizzativi della giustizia onoraria e relativo ordinamento del personale.

Sono ancora in esame una norma relativa alla partecipazione ai fondi del PNRR affinché le due province le possano distribuire direttamente – norma superata perché nel frattempo il relativo bando è a un punto molto avanzato, tuttavia rimane il problema di dare un ruolo alla provincia nell’ambito dell’assegnazione di finanziamenti straordinari; la bozza sui lavori pubblici, relativa ad appalti pubblici e al ripristino delle competenze del 1992; il trasferimento delle attività amministrative e organizzative dell’Agenzia delle entrate, come vale per il Tribunale.

È stata trasmessa al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Norma di attuazione in materia di flessibilità della proporzionale negli uffici, per venire incontro alle amministrazioni che non riescono a trovare personale.

In trattazione in Commissione dei 6 sono norme per la competenza sull’Osservatorio della fauna selvatica, l’organico della Corte d’appello di Bolzano, il trasferimento di competenze su formazione e aggiornamento degli insegnanti.

La Freie Fraktion ha apprezzato che finalmente fosse fatta l’audizione dei rappresentanti nelle paritetiche, e chiesto uno scambio regolare al fine del rafforzamento dell’Autonomia. Ha quindi invitato ad agire già a inizio legislatura con i disegni di legge costituzionali relativi all’Autonomia, che richiedono un lungo iter. JWA Wirth Anderlan ha ringraziato per la preziosa norma sul volontariato e chiesto quanto ci vorrà perché la norma entri in vigore. La SVP ha evidenziato la collaborazione tra Roma e Bolzano quale fattore molto importante, fatto riferimento alla di rendicontazione del 2012, ai fondi per il personale del Tribunale, che non rientrano al 100%, l’occupazione in età pensionabile, la necessità della competenza per i pareri sulla gestione della fauna selvatica – nel 2005, la competenza sul personale e le tempistiche dell’attuazione della relativa norma, la trasmissione dei verbali della commissione, la deroga per la seconda lingua in campo sanitario, il volontariato, con l’informazione che è già stata predisposta a livello provinciale la bozza del disegno di legge relativo al registro locale . Anche il Gruppo verde ha apprezzato la relazione, che dovrebbe ripetersi regolarmente, e chiesto informazioni sulle modalità di lavoro della Commissione, e in particolare l’avvio degli iter, nonché sul tema del personale docente senza laurea, dei pareri ISPRA, del volontariato. Anche la Süd-Tiroler Freiheit ha chiesto come viene predisposto l’ordine del giorno della commissione, nonché informazioni sul riconoscimento dei titoli di laurea, e sollecitato un rapporto più stretto tra Consiglio provinciale e Commissione. Vita ha evidenziato la necessità di tutelare le competenza primaria laddove l Parlamento europeo opera i n sordina per trasferirle alla Commissione, facendo riferimento in quest’ambito a questioni relative all’OMS. Il Partito Democratico ha fatto riferimento ad affermazioni secondo cui il Consiglio provinciale non sarebbe interessato ad avere rapporti con la Commissione dei Sei, che agirebbe indisturbata, e chiesto che sia calendarizzato in aula tutto quanto avviene in Commissione, per un confronto costante. Für Südtirol mit Widmann ha ricordato la situazione particolari in ambito sanitario e ritenuto troppo limitato il margine d’azione della Provincia, chiedendo come intervenire per cambiare le cose.

Nella replica, è stata data la disponibilità a intervenire in Consiglio quando richiesto, e segnalato che informazioni vengono inviate costantemente all’Ufficio della Provincia a Roma. È stato detto poi che le norme di attuazione vengono avviate su proposta della Giunta provinciale e, più raramente, del Governo. In quanto alla riforma dello Statuto, i relativi disegni di legge sono scaricabili dal sito del Senato, si lavora in collaborazione con le altre Regioni autonome. Per il volontariato, è importante che ci si confronti sul testo della norma per evitare l’impugnazione. È stato poi fatto riferimento alle nuove modalità di rendicontazione, segnalando che per portare avanti modifiche ci vogliono sempre forti argomentazioni. Sui grandi predatori, hanno definito “molto coraggiosa” la legge provinciale, che forse va oltre quanto legalmente possibile, e chiarito la disciplina relativa ai pareri ISPRA, che tuttavia non sempre sono più rigidi di quelli dell’Osservatorio faunistico, nel quale siede un rappresentante ISPRA. Hanno inoltre fatto riferimento ai contratti collettivi, alla proroga di 5 anni per i medici ancora in vigore. In merito alla sottrazione di competenze relativamente al Covid 19, tematica molto importante, si tratta di una competenza attribuita allo Stato, che può cedere competenze all’Unione Europea. La riforma costituzionale del 2001 non si è rivelata molto positiva per l’autonomia: per ripristinare le competenze ci sono due vie, ovvero le norme d’attuazione o interventi sullo Statuto di autonomia a livello costituzionale, che è un percorso difficile e lungo. Si lavora anche al riconoscimento dei titoli di studio, ma ogni singolo iter in merito è molto difficile.

Il presidente del Consiglio ha quindi ringraziato i relatori per le informazioni date e la disponibilità manifestata a tornare in aula più spesso.

I lavori del plenum continuano con l’esame delle proposte dell’opposizione.

