5 Giugno 2024

Carabinieri; Ronzulli (FI): loro ruolo cruciale per bene comunità

“Non solo oggi, in occasione del 210° anniversario della loro fondazione, ma ogni singolo giorno, dobbiamo rendere omaggio al ruolo cruciale che i Carabinieri hanno svolto nel corso della storia del nostro Paese. Celebrare questa ricorrenza nella caserma intitolata a Salvo D’Acquisto ha un valore doppiamente simbolico, perché il suo sacrificio ricorda a tutti noi quanto i militari dell’Arma abbiano sempre messo davanti ad ogni cosa, anche alla loro vita, la protezione della comunità. È successo nei momenti più difficili della seconda guerra mondiale, succede ai giorni nostri nella quotidiana guerra alla criminalità organizzata e al terrorismo, fino agli interventi in soccorso delle popolazioni colpite da calamità naturali e nelle missioni internazionali di pace. Sono fiera di essere figlia di un carabiniere, fiera del suo servizio per la Nazione, fiera di ogni donna ed ogni uomo che indossa con onore questa divisa”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente della Senato, Licia Ronzulli, partecipando alla celebrazione ufficiale per il 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, alla presenza del capo dello Stato Mattarella.