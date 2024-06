Sanità, Meloni: abbiamo approvato due importanti provvedimenti, liste di attesa e la carenza di medici

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

“Abbiamo approvato due importanti provvedimenti sulla sanità, occupandoci di due problemi mai affrontati con efficacia: le liste di attesa e la carenza di medici”. Così la premier Meloni. “Aiutiamo le Regioni a rispettare i tempi delle liste di attesa”, con 500 milioni stanziati nella Legge di Bilancio, spiega. “Stanziamento straordinario di 60 milioni per i dipartimenti di salute mentale”.Inoltre,”aumentiamo i posti a Medicina, con 30 mila studenti in più”. Dal 2025 via il tetto di spesa per le assunzioni del personale sanitario.