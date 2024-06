(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 *La Scuola Bilingue è salva, la soddisfazione del sindaco Mastella*

Benevento, 4 giugno 2024 – “La scuola Bilingue vivrà ancora e potrà

continuare a svolgere un’importante opera formativa ed educativa, come in

tutti quest’ anni. Ho profuso il massimo impegno istituzionale affinché ciò

accadesse, attraverso una mediazione che ha trovato però terreno fertile in

moltissimi interlocutori, visto il valore unanimemente riconosciuto

all’Istituto”, lo dice in una nota il sindaco di Benevento Clemente

Mastella.

“Ringrazio il dirigente Giuseppe Ciampa: è stato tenace, non si è arreso

alla prima difficoltà, ha creduto nelle istituzioni e in chi gli ha dato

una mano con spontanea premura. L’obiettivo è raggiunto: la Scuola Bilingue

è salva”, conclude il sindaco Mastella.