Comunicato stampa – Mercoledì 5 Giugno alle ore 10:00, in piazza Roma si svolgerà il 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Benevento

COMUNICATO STAMPA DEL 3 GIUGNO 2024

BENEVENTO – Mercoledì 5 Giugno alle ore 10:00, in piazza Roma si

svolgerà il 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei

Carabinieri.

Mercoledì 05 Giugno a Benevento in piazza Roma verrà celebrato il 210° annuale

della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10:00 alla presenza di Autorità civili, militari e

religiose, vedove e familiari dei decorati e delle vittime del dovere, orfani assistiti

dall’ONAOMAC, delegati della Rappresentanza Militare, rappresentanze

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e

delle Associazioni combattistiche e d’arma, gonfaloni della Provincia e del

Comune di Benevento, nonché scolaresche del capoluogo.

Uno schieramento composto dai Reparti in armi rappresentativo delle componenti

territoriali e forestali dell’Arma della Provincia di Benevento, scandirà le fasi

salienti dell’evento.

Nel corso della manifestazione, sarà data lettura del messaggio del Presidente

della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei

Carabinieri, poi interverrà il Comandante Provinciale, Colonnello Enrico Calandro

ed infine verranno consegnate alcune ricompense concesse ai militari del

Comando Provinciale che si sono distinti in attività di servizio.

La scelta della piazza come luogo della cerimonia, considerata da sempre punto

nevralgico della città è il modo con il quale l’Arma di Benevento vuole suggellare

l’etica della prossimità assicurando un dialogo costante con la comunità ed

innescare un circuito virtuoso che generi fiducia e consenso.