(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Lollobrigida: cordoglio per drammatica morte finanzieri del soccorso Alpino

“Esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte dei tre militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza avvenuta durante un’esercitazione nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio. Mi stringo alle loro famiglie e al corpo delle Fiamme Gialle per questa grave perdita”. È quanto ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.