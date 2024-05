Libertà, Pacifico: una lista da votare.

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: Votiamo la lista Libertà. 29maggio 2024

È nato un partito che sostiene i diritti, lì dove tutti gli altri partiti hanno fallito, dove i rispettivi leader Meloni, Salvini e Conte non hanno mantenuto le promesse elettorali. È necessario quindi dare fiducia al nuovo che avanza e che pone al centro delle iniziative da realizzare i diritti dei cittadini. Prima tra tutte la “Libertà di potersi godere la propria pensione dicendo No alla legge Fornero e ai tagli sulle pensioni imposti da Bruxelles. La Libertà di scegliere la quiescenza dopo un periodo lavorativo meno lungo e un assegno che permetta una vita dignitosa, adeguata al costo della vita. Salvini e Meloni hanno lasciato i cittadini al lavoro invece di ridurre gli anni contributivi e consentire loro la pensione. In particolare i dipendenti di scuola e sanità, servizi pubblici impegnativi per il lavoratore a causa degli alti standard qualitativi richiesti, che negli anni usurano la salute, reclamano il turn-over all’età massima di 60 anni. Libertà è una lista formata da 20 associazioni che operano per i diritti dei cittadini e voluta fortemente dal segretario Cateno De Luca e dalla presidente Laura Castelli di Sud chiama Nord. Votiamo per loro per cambiare la politica autoreferenziale con persone spinte dalla volontà di rappresentare i bisogni di tutti. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.