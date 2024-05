Gdf: il cordoglio di Stefano Graziano

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 *: il cordoglio di Stefano Graziano

“Cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi dei tre giovani militari della Guardia di Finanza scomparsi oggi in Valtellina. Ci stringiamo a loro in questo triste giorno per l’Italia e per il corpo della Giardi di Finanza che perde tre giovani promesse” così il capogruppo democratico nella commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano.

