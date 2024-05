cs – Crisi Idrica: Urgenza e Soluzioni al Centro del Seminario presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Veritas

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 Crisi Idrica: Urgenza e Soluzioni al Centro del Seminario presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Veritas

Necessari un cambio di mentalità nell’uso di questo bene primario e maggior disponibilità al sostegno di progetti di riuso

Venezia – Rovigo, 29 maggio 2024 – La crisi idrica, sempre più evidente e tangibile, è al centro dell’attenzione del seminario organizzato presso l’Auditorium M. Grimani della Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con Veritas. Questo incontro mira a sensibilizzare e promuovere comportamenti responsabili nell’uso dell’acqua, coinvolgendo cittadini e operatori economici.

Al seminario sono intervenuti: Emanuela Fattorel, Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo; Andrea Razzini, Direttore Generale di Veritas; Umberto Benedetti, Direttore ristrutturazione infrastrutture idriche Veritas, che ha presentato il Servizio Idrico integrato di Veritas; Stefano Della Sala, Direttore laboratorio servizio idrico integrato Veritas, che ha illustrato i controlli di qualità che Veritas effettua quotidianamente sulle acque; Alessandro Bizzotto, Chimico dell’ambiente, intervenuto su realtà, miti e false credenze legate all’acqua.

Le reti idriche italiane e del nostro territorio sono spesso vetuste e hanno quindi urgente bisogno di interventi e di ammodernamento. C’è però anche la necessità di tutelare e proteggere le fonti di approvvigionamento, soprattutto dagli inquinanti emergenti e dal rischio di siccità che, nonostante le piogge torrenziali di questi giorni provocate dal cambiamento climatico, è sempre dietro l’angolo.

Oltre a ciò, durante il seminario, si è parlato di importanti innovazioni legate al riutilizzo delle acque reflue, in particolare nell’agricoltura, ma anche nel mondo delle imprese.

L’attenzione al tema dell’acqua e della sostenibilità ambientale rientra nelle competenze camerali di promozione della tutela ambientale e della doppia transizione ecologica ed energetica, previste dalla riforma del sistema camerale del 2016. Diffondere la cultura e la sensibilità per la tutela dell’acqua nel mondo economico e delle imprese è, dunque, una sfida che la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha deciso di affrontare assieme a Veritas.

DICHIARAZIONI

EMANUELA FATTOREL – SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

“L’acqua è una risorsa preziosa non solo per l’essere umano ma anche per le imprese, sia nel settore primario che secondario. La sua gestione rappresenta una sfida complessa, che richiede un cambiamento di mentalità e l’adozione di nuove modalità di utilizzo. Questo seminario rappresenta un primo passo verso una nuova visione dell’uso dell’acqua, sperando di generare un cambiamento educativo e culturale per la tutela di questo bene prezioso.”

ANDREA RAZZINI – DIRETTORE GENERALE VERITAS

“I cambiamenti climatici impongono di pensare e realizzare infrastrutture civili sempre più efficienti e resilienti. Gli acquedotti di oggi, per quanto siano stati molto migliorati nel corso dei decenni, derivano da progetti che risalgono a molti anni fa, quando non era possibile tener conto dei problemi che si manifestano oggi. Dobbiamo quindi prendere atto che il clima si sta tropicalizzando e che andremo sempre di più incontro a lunghi periodi di siccità e a piogge violente e concentrate. Sono gli estremi dello stesso problema ed entrambi influiscono sulla tenuta dei nostri territori. È per questo che abbiamo bisogno di maggiore sicurezza idrica e idraulica e di utilizzare al meglio tutte le acque, ad esempio riutilizzando quelle di depurazione”.

