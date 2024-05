(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 *OGGETTO: Vertenza polizia municipale del Comune di Salerno, confronto tra

sindacati e parte pubblica. Angelo Rispoli (Csa provinciale): “Aspettiamo

che vengano mantenuti gli impegni presi su assunzioni, celle di sicurezza e

uniformi da dotare al personale”*

Ieri mattina si è tenuta una riunione con il comandante della polizia

municipale nel contesto degli incontri già programmati per il ritorno

dell’allerta nel Comune di Salerno.

Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno, ha dichiarato: “Ci è

stato comunicato che, per quanto riguarda la questione della cella di

sicurezza, saremo presto informati sui tempi di realizzazione. Il

comandante ha concordato con le altre forze di polizia che qualsiasi

fermato sarà portato nelle celle di sicurezza di altre forze di polizia”.

Rispoli ha poi aggiunto: “È stato deciso di avviare un progetto

straordinario per rafforzare la presenza durante l’estate. Come segretario

del Csa Salerno, applaudo questa iniziativa, che è una cosa ricorrente, ma

questo non nega la necessità di procedere con le assunzioni”.

Durante l’incontro, è stato anche affrontato il tema delle uniformi. “Ieri

mattina è stato detto che la fornitura delle uniformi sarà completata entro

giugno. Se questo è un fatto positivo, adesso possiamo solo dire che sono

state date le cinture e poco altro. Era quasi una specie di scherzo.

Tuttavia, la notizia uscita ieri mattina, che la fornitura sarà completata

entro giugno, è stata confermata da un impegno di entrambe le parti.

Dobbiamo fare un’ulteriore apertura di credito che abbiamo concordato.

D’altra parte, però, la parte pubblica deve rendersi conto che la scadenza

di giugno è imperativa”.

“Inoltre,” ha concluso Rispoli, “non appena arriverà giugno, saremo

informati sui dati per la nuova centrale operativa e per finalizzare la

fornitura di apparecchiature radio. Siamo in attesa per la verifica degli

impegni assunti”.

IN ALLEGATO: UNA FOTO DI ANGELO RISPOLI, SEGRETARIO GENERALE DEL CSA PROVINCIALE

PROVINCIALE

