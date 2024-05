(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Strage Brescia: Braga (Pd), Non dimenticare, democrazia si difende ogni giorno

Cinquant’anni dalla strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia. Per non dimenticare. La democrazia si difende ogni giorno.

Un abbraccio a Alfredo Bazoli.

Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

Roma, 28 maggio 2024

