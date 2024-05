INVITO STAMPA VSF | Al Salone Nautico, una giornata dedicata alle iniziative sostenibili dei soci della VSF

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

Tesa 66 – Arsenale Nord – Venezia

30.05—06.10

Nel 2024 verrà avviato il normale funzionamento del sistema

MOSE, definendo così un nuovo percorso nella storia della Laguna

Veneta e del territorio più ampio che su di essa si affaccia.

Il definitivo collaudo dell’infrastruttura schiude, infatti, la possibilità

di progettualità innovative, in chiave sostenibile, che coinvolgono

partner pubblici e privati, in un disegno corale per Venezia.

In questo contesto rinnovato, Waterproof Venice si presenta come

un’originale installazione concettuale che esplora, interpreta

e rappresenta, con l’ausilio di algoritmi di Intelligenza Artificiale,

un insieme di iniziative, aspirazioni, conoscenze, competenze,

in una parola di ‘progettualità’, che i Soci della Fondazione Venezia

Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF) percorrono e intendono