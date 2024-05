cs_ALL’ASTA RARE SCRAMBLER GIAPPONESI E MINIMOTO ANNI ’70-’80 IL 4 GIUGNO ALLO SPAZIO BOLAFFI A TORINO

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

Torino, 28 maggio 2024

ALL’ASTA RARE SCRAMBLER GIAPPONESI E MINIMOTO ANNI ’70-’80

Appuntamento il 4 giugno allo Spazio Bolaffi a Torino

L’appuntamento con l’asta primaverile di ciclomotori, scooter e motociclette è in

programma martedì 4 giugno allo Spazio Bolaffi a Torino (corso Verona 34/D) con oltre

130 lotti che offrono una panoramica, variegata e affascinante, del mondo delle due ruote

da collezione.

Punto focale del catalogo è la parte dedicata alle scrambler giapponesi anni ’70: mai

arrivate ufficialmente in Europa a causa delle leggi protezionistiche del periodo, furono

pioniere di un genere di moto che segnò la storia del motociclismo. Tra queste, una Honda

CL 77 ottimamente conservata (stima 6 mila-8 mila euro) e due regine indiscusse: una

Suzuki 250 Scrambler (stima 5 mila-6 mila euro) e una Suzuki T 250 Hustler (stima 4.5005.500 euro) con le loro cromature scintillanti e le livree particolari.

Nutrita la selezione di moto sportive e racing con una rara Matchless G 50 in condizioni

perfette ed equipaggiata con la miglior componentistica disponibile sul mercato per

motociclette classiche da corsa (stima 26 mila-30 mila euro), una BSA Rockett III (stima 15

mila-18 mila euro) e una Triumph T 150 (stima 15 mila-18 mila euro) con le caratteristiche

carenature “letterbox”.

Non mancano le giapponesi anni ‘70 come la maestosa Kawasaki Z 900 Testanera (stima

16mila-20 mila euro) e la 500 H 1 (stima 10 mila-12 mila euro).

Le moto italiane anni ’40, ‘50 e ‘60 sono rappresentate da varie Mondial, Parilla e Gilera.

Tra le classiche Moto Guzzi spicca una 500 GTV (stima 6 mila-8 mila euro); tra le Ducati

si segnalano affascinanti Super Sport 600, 750 e 900. Nella selezione di mini moto anni ’70’80, invece, una rara All Cars Victor del 1979.

Il mondo dei fuoristrada è presente con le iconiche moto spagnole Montesa, Bultaco e

Ossa, oltre alla curiosa italiana Fantic. I rally raid sono altresì presenti con le mastodontiche

BMW R 80 e 100 G/S.

Da segnalare infine alcune curiosità come l’originale Motom Delfino, l’elegante Lambretta

125 LD e la possente Dnepr Sidecar militare.

SFOGLIA IL CATALOGO: https://astebolaffi.it/it/auction/154

FOTO DEI TOP LOT: https://we.tl/t-waconqe88m

ASTA martedì 4 giugno 2024, ore 15 @Spazio Bolaffi Torino, corso Verona 34/D

ESPOSIZIONE fino al 4 giugno (domenica esclusa), stessa sede, ore 11-18