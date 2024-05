(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 CAIVANO, MINISTRO ABODI: TESTIMONIANZA CAPACITÀ STATO DI RICONQUISTARE SPAZI, DI RISPETTARE PROMESSE E DI RIPRISTINARE SUPREMAZIA DEL RISPETTO

“Caivano è il cuore di una buona notizia: la rigenerazione, anche umana, del centro sportivo che abbiamo deciso di dedicare al grande Pino Daniele, che da oggi diventa patrimonio della comunità. Trasformare un simbolo disumano e criminale del degrado e dell’abbandono in un luogo di rinnovata vita, ritrovata socialità e ripristinata legalità attraverso lo sport, rende felici come persone e orgogliosi come servitori dello Stato. Fino a pochi mesi fa questo impianto sportivo era una zona franca, una tragica scenografia della cronaca nera, ma da oggi è la testimonianza della capacità dello Stato di riconquistare spazi, di rispettare le promesse e di ripristinare la supremazia del rispetto, in tutte le sue forme, attraverso lo Sport, la Scuola e la Cultura. Da domani questo luogo, diventato meraviglioso, sarà pieno di bambine e bambini, studentesse e studenti, di sportivi di tutte le età che potranno praticare 44 discipline; qui il 10 giugno inizieranno i centri estivi, da qui partono altre sfide verso i luoghi del disagio, dove ci assumeremo nuove responsabilità e dimostreremo di saper rispettare gli impegni assunti per garantire il bene comune. È solo l’inizio!”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Roma, 28 maggio 2024

[Immagine che contiene Rettangolo Descrizione generata automaticamente]

Ufficio Stampa

Largo Pietro di Brazzà 86 – 00187 Roma