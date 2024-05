Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Venerdì 31 maggio riapre Villa Poniatowski. La residenza nobiliare nascosta nel cuore di Roma e custode di antichità e tesori

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 RIAPRE VILLA PONIATOWSKI.

LA RESIDENZA NOBILIARE NASCOSTA NEL CUORE DI ROMA E CUSTODE

DI ANTICHITA’ E TESORI

Da venerdì 31 maggio, ogni fine settimana, riapre al pubblico Villa Poniatowski, storica residenza

nobiliare di Roma e sede delle collezioni permanenti del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

provenienti dal Latium vetus e dall’Umbria. Un luogo straordinario e ancora poco conosciuto nel

panorama delle ville storiche e dei luoghi della cultura della nostra città, entrato a far parte dei beni

dello Stato italiano con una procedura di acquisizione avviata nel 1972.

La villa attraversa i secoli passando dalla famiglia Cesi ai Sinibaldi, questi ultimi ne sono proprietari

per tutto il XVIII secolo, fino a quando non entra negli interessi del principe Stanislao Poniatowski,

nipote dell’ultimo re di Polonia. È il 28 febbraio del 1800 quando il principe la acquista e incarica

l’architetto Giuseppe Valadier della ristrutturazione. Poniatowski era venuto in Italia già nel 1781, pochi

anni prima che J. W. Goethe intraprendesse il suo celebre Gran Tour (1786-88), e rimase catturato

anche lui dal grande fascino che l’arte italiana aveva su quanti vi si recavano.

Le decorazioni delle sue sale, recuperate dopo un lungo lavoro di restauro e riconducibili alla fine del

‘500, ai rifacimenti operati nel ‘700 e alla sistemazione di inizio ‘800, mostrano contemporaneamente

le tre principali fasi decorative della villa, legate rispettivamente ai nobili Cesi, Sinibaldi e Poniatowski.

Fra le sale di maggior fascino, la Sala Indiana e la Sala Egizia per gli insoliti affreschi che le decorano,

in bilico fra realtà e illusione. Uno sguardo aperto sul mondo, verso paesi lontani, segno evidente di

una cultura europea che nell’Ottocento volge lo sguardo verso Oriente, evocando mondi lontani, terre

di esploratori e di pochi, arditi viaggiatori. Nel 1800, quando il Principe Stanislao Poniatowski acquista

la villa, il mondo sta lentamente cambiando.

Dal 2001 Villa Poniatowki è parte integrante del percorso espositivo del Museo Nazionale Etrusco di

Villa Giulia e ospita le “antichità preromane”, non propriamente etrusche, provenienti dai centri del

Latium vetus, come Gabii, Segni, Lanuvio, Satricum, Palestrina, e dell’Umbria, come Todi e Terni.

Di particolare interesse le tombe principesche Barberini e Bernardini di Palestrina, con i sontuosi

corredi funebri di oggetti in oro e avorio, vasi e coppe in bronzo finemente decorate, testimonianze

fondamentali dell’Orientalizzante (VII sec. a. C.), periodo caratterizzato da intensi scambi tra

Mediterraneo occidentale e Vicino Oriente.

In occasione della riapertura, venerdì 31 maggio, alle ore 17.00, visita guidata alle collezioni di Villa

Poniatowski con la curatrice, la dott.ssa Antonietta Simonelli.

ORARI

Ogni venerdì, sabato e domenica

dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30),

Escluse prime domeniche del mese.

Fino al 27 ottobre 2024.

INFO INGRESSO

Ingresso alla Villa con lo stesso biglietto di Villa Giulia.

Biglietto acquistabile presso la sede di Villa Giulia (p. le di Villa Giulia, 9).

Prenotazione obbligatoria per i gruppi, massimo 25 persone, alla casella di posta