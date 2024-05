Comunicato Stampa 839/2024 METEO. ALLERTA IDROGEOLOGICA GIALLA PER TEMPORALI E STATO DI ATTENZIONE PER RISCHIO IDRAULICO SU FRATTA GORZONE E NEL TRATTO TERMINALE DELL’ADIGE

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Centro Funzionale Decentrato

AVVISO DI CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA N. 52 / 2024

Emesso lunedì 27-05-2024 ore: 14:00

PREVISIONE METEO:

Dal pomeriggio/sera di lunedì 28 maggio e fino al pomeriggio/sera di martedì 28 maggio

tempo a tratti instabile; precipitazioni sparse con rovesci e temporali, anche intense e

localmente consistenti, più probabili sui settori centro-occidentali tra la serata di lunedì e la

mattinata di martedì e sulle zone prealpine e pedemontane centro-orientali nella giornata

di martedì.

CODICE

Province

VENE-A

VENE-H

BL-TV

VENE-B VI – BL – TV -VR

VENE-C

VENE-D

RO-VR

VENE-E PD-VI-VR-VE-TV

VENE-F

VE-TV-PD

VENE-G

VE-TV

CRITICITA’ PREVISTA

DA lunedì 27-05-2024 ore: 16:00 A mercoledì 29-05-2024 ore: 00:00

ZONE DI ALLERTA

Idraulica

Idrogeologica

Nome del bacino Idrografico

Alto Piave

VERDE

VERDE

Piave Pedemontano

VERDE

VERDE

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

VERDE

VERDE

Adige-Garda e Monti Lessini

VERDE

VERDE

Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige

GIALLA

VERDE

Basso Brenta -Bacchiglione

GIALLA

VERDE

Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna

VERDE

VERDE

Livenza, Lemene e Tagliamento

VERDE

VERDE

Idrogeologica

per Temporali

VERDE

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

GIALLA

VERDE

VERDE

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AL SUOLO:

Possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento

dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o

sottopassi. Nelle zone interessate in caso di Temporali lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

Quanto definito in termini di scenari di rischio anche in considerazione dello stato del territorio derivante dalle precipitazioni ed

eventi al suolo occorsi nei giorni precedenti. Sul fiume Fratta i livelli sono in calo ma ancora sopra la prima soglia. La criticità gialla

nelle zone Vene-D e Vene-E è da considerare limitata al tratto terminale del fiume Adige che presenta ancora livelli sostenuti con

difficoltà di deflusso a mare per contrasto di marea.

L’elenco completo ma non esaustivo dei fenomeni che possono verificarsi è allegato alla DGR n. 869 del 19/07/2022. Si riporta di seguito la

legenda del grado di diffusione dei fenomeni/effetti al suolo in funzione del codice colore:

Assenza di fenomeni significativi prevedibili

Fenomeni localizzati

Fenomeni diffusi

Fenomeni numerosi e/o estesi

NOTE:

E’ attivo il servizio di reperibilità h24. Il Centro Funzionale Decentrato seguirà l’evoluzione dell’evento e si riserva la possibilità di emettere un

aggiornamento del presente avviso in relazione alle possibili variazioni delle previsioni meteo e alla situazione in atto.

Il presente avviso si intende implicitamente revocato decorso il periodo di validità sopra riportato.