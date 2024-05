C.s. 27.05.24 Sciame sismico campi flegrei

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Sciame sismico ai Campi

Flegrei, piano operativo specifico e tavolo tecnico con le associazioni dei

disabili per gestire l’emergenza”.

Il Garante dei disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo, facendo

seguito ai precedenti interventi e associandosi alle richieste delle associazioni

delle persone con disabilità, chiede al governatore della Regione Campania e

alla protezione civile, in base all’art.11 della convenzione ONU sui diritti delle

persone con disabilità, recepita dalla legge n.18 del 2009, di adottare un piano

operative specifico e di istituire un tavolo tecnico con le associazioni delle

persone con disabilità per gestire la situazione di emergenza, prodotta dallo

sciame sismico dei Campi Flegrei. Non sono dignitose le situazioni in cui sis

ono venute a trovare persone con disabilità, e le loro famiglie, alloggiate in