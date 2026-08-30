(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - Buonasera a tutti,
a questo link, alcune foto del primo giorno di ritiro di giunta a Boschi
Celati di Roncaglia:
Di seguito, la nota stampa:
*RITIRO DI GIUNTA, OLTRE IL 90% DELLE RISORSE CORRENTI GIÀ IMPEGNATO O
DESTINATO*
*Già impegnati oltre 53 milioni di euro per investimenti. Sindaca e
assessori riuniti fino a martedì all*'*agriturismo Boschi Celati di
Roncaglia*
Oltre il 90% delle risorse correnti disponibili risulta già impegnato o
destinato nell'anno in corso. È il primo dato emerso questo pomeriggio dal
quinto ritiro della Giunta comunale guidata da Katia Tarasconi, aperto come
da tradizione dalla relazione economico-finanziaria dell'assessore al
Bilancio Gianluca Ceccarelli.
I lavori sono iniziati alle 14.30 all'agriturismo Boschi Celati di
Roncaglia, dove sindaca e assessori, presenti al completo, resteranno fino
a martedì compreso. Dopo aver fatto tappa nelle quattro principali valli
della provincia – dalla Val Nure alla Val Trebbia, dalla Val Tidone alla
Val d'Arda – quest'anno la Giunta ha scelto di svolgere l'ormai
tradizionale appuntamento di fine estate nel territorio comunale di
Piacenza.
Il ritiro rappresenta un momento di lavoro intenso e di confronto, durante
il quale ogni assessore presenta una relazione dettagliata sui principali
temi e progetti relativi alle proprie deleghe: ciò che è stato realizzato
completato nel prossimo futuro. Il tutto in un ambiente informale,
condividendo sia le ore di lavoro sia i momenti di pausa e di riposo.
Come ogni anno dall'inizio del mandato, il ritiro è stato aperto da un
intervento introduttivo della sindaca, appena rientrata dalla Festa Granda
degli Alpini di Carpaneto.
«Per noi queste giornate sono di fondamentale importanza – ha commentato
Katia Tarasconi –. Sono l'occasione per fare il punto della situazione e
programmare i prossimi impegni. Quest'anno, poi, è un ritiro particolare:
si tirano le somme del lavoro svolto durante il nostro mandato. Ed è stato
davvero un grande lavoro, che ha richiesto un impegno enorme».
«La squadra è più unita che mai», ha aggiunto la sindaca, sottolineando un
aspetto non così frequente nelle esperienze amministrative, soprattutto nei
capoluoghi di provincia. E ancora: «Siamo uniti e motivati, nonostante
l'impegno
totalizzante che ci ha visti al lavoro in questi quattro anni anche su
fronti particolarmente complessi. Basti pensare alla riorganizzazione
dell'ente,
indispensabile per modernizzare e attualizzare la pubblica amministrazione
più vicina in assoluto ai cittadini. Sono azioni che hanno richiesto
energie, risorse e una buona dose di inventiva. Ora una delle sfide dei
prossimi mesi sarà concentrarci sui dettagli, sulle piccole cose ma non per
questo meno importanti».
Dopo l'intervento della sindaca, la parola è passata, come di consueto in
ogni ritiro di Giunta, all'assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli, che
ha fatto il punto sulla situazione economico-finanziaria dell'ente sulla
base dei dati aggiornati al 25 agosto.
La relazione ha restituito un quadro preciso dell'impiego delle risorse a
disposizione dell'Amministrazione. Su oltre 96 milioni di euro di spesa
corrente finanziata con somme libere, le risorse già impegnate o destinate
superano complessivamente gli 87,6 milioni di euro: circa il 90% del totale.
Un dato che dà la misura del lavoro svolto e della capacità dell'ente di
mettere a frutto le disponibilità di bilancio. Le risorse stanziate infatti
producono effetti concreti per la città quando vengono trasformate in
servizi, attività e interventi.
Un secondo elemento significativo riguarda gli investimenti, fondamentali
per la crescita e lo sviluppo del territorio. A fronte di uno stanziamento
assestato di circa 82 milioni di euro, comprensivo del Fondo pluriennale
vincolato, gli impegni già assunti superano i 53 milioni: quasi due terzi
delle risorse disponibili.
Positivo anche il dato relativo alle entrate. Dei 65,21 milioni di euro già
accertati, 53,62 milioni risultano incassati: una quota superiore all'82%.
Conclusa la prima sessione dedicata ai conti, i lavori del ritiro
proseguiranno con le relazioni dei singoli assessori, l'analisi delle
attività realizzate nei diversi ambiti dell'Amministrazione e la
definizione delle priorità per i prossimi mesi.