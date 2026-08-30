Buonasera a tutti,

a questo link, alcune foto del primo giorno di ritiro di giunta a Boschi

Celati di Roncaglia:

Di seguito, la nota stampa:

*RITIRO DI GIUNTA, OLTRE IL 90% DELLE RISORSE CORRENTI GIÀ IMPEGNATO O

DESTINATO*

*Già impegnati oltre 53 milioni di euro per investimenti. Sindaca e

assessori riuniti fino a martedì all*'*agriturismo Boschi Celati di

Roncaglia*

Oltre il 90% delle risorse correnti disponibili risulta già impegnato o

destinato nell'anno in corso. È il primo dato emerso questo pomeriggio dal

quinto ritiro della Giunta comunale guidata da Katia Tarasconi, aperto come

da tradizione dalla relazione economico-finanziaria dell'assessore al

Bilancio Gianluca Ceccarelli.

I lavori sono iniziati alle 14.30 all'agriturismo Boschi Celati di

Roncaglia, dove sindaca e assessori, presenti al completo, resteranno fino

a martedì compreso. Dopo aver fatto tappa nelle quattro principali valli

della provincia – dalla Val Nure alla Val Trebbia, dalla Val Tidone alla

Val d'Arda – quest'anno la Giunta ha scelto di svolgere l'ormai

tradizionale appuntamento di fine estate nel territorio comunale di

Piacenza.

Il ritiro rappresenta un momento di lavoro intenso e di confronto, durante

il quale ogni assessore presenta una relazione dettagliata sui principali

temi e progetti relativi alle proprie deleghe: ciò che è stato realizzato

completato nel prossimo futuro. Il tutto in un ambiente informale,

condividendo sia le ore di lavoro sia i momenti di pausa e di riposo.

Come ogni anno dall'inizio del mandato, il ritiro è stato aperto da un

intervento introduttivo della sindaca, appena rientrata dalla Festa Granda

degli Alpini di Carpaneto.

«Per noi queste giornate sono di fondamentale importanza – ha commentato

Katia Tarasconi –. Sono l'occasione per fare il punto della situazione e

programmare i prossimi impegni. Quest'anno, poi, è un ritiro particolare:

si tirano le somme del lavoro svolto durante il nostro mandato. Ed è stato

davvero un grande lavoro, che ha richiesto un impegno enorme».

«La squadra è più unita che mai», ha aggiunto la sindaca, sottolineando un

aspetto non così frequente nelle esperienze amministrative, soprattutto nei

capoluoghi di provincia. E ancora: «Siamo uniti e motivati, nonostante

l'impegno

totalizzante che ci ha visti al lavoro in questi quattro anni anche su

fronti particolarmente complessi. Basti pensare alla riorganizzazione

dell'ente,

indispensabile per modernizzare e attualizzare la pubblica amministrazione

più vicina in assoluto ai cittadini. Sono azioni che hanno richiesto

energie, risorse e una buona dose di inventiva. Ora una delle sfide dei

prossimi mesi sarà concentrarci sui dettagli, sulle piccole cose ma non per

questo meno importanti».

Dopo l'intervento della sindaca, la parola è passata, come di consueto in

ogni ritiro di Giunta, all'assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli, che

ha fatto il punto sulla situazione economico-finanziaria dell'ente sulla

base dei dati aggiornati al 25 agosto.

La relazione ha restituito un quadro preciso dell'impiego delle risorse a

disposizione dell'Amministrazione. Su oltre 96 milioni di euro di spesa

corrente finanziata con somme libere, le risorse già impegnate o destinate

superano complessivamente gli 87,6 milioni di euro: circa il 90% del totale.

Un dato che dà la misura del lavoro svolto e della capacità dell'ente di

mettere a frutto le disponibilità di bilancio. Le risorse stanziate infatti

producono effetti concreti per la città quando vengono trasformate in

servizi, attività e interventi.

Un secondo elemento significativo riguarda gli investimenti, fondamentali

per la crescita e lo sviluppo del territorio. A fronte di uno stanziamento

assestato di circa 82 milioni di euro, comprensivo del Fondo pluriennale

vincolato, gli impegni già assunti superano i 53 milioni: quasi due terzi

delle risorse disponibili.

Positivo anche il dato relativo alle entrate. Dei 65,21 milioni di euro già

accertati, 53,62 milioni risultano incassati: una quota superiore all'82%.

Conclusa la prima sessione dedicata ai conti, i lavori del ritiro

proseguiranno con le relazioni dei singoli assessori, l'analisi delle

attività realizzate nei diversi ambiti dell'Amministrazione e la

definizione delle priorità per i prossimi mesi.