GOLF – LET: domina Casandra Alexander, 11ª Fanali, 35ª Liti

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - *Nel KPMG Women's Irish Open la sudafricana, leader dell'ordine di merito,
ha fatto una corsa di testa superando di tre colpi la ceca Sara Kouskova*
La sudafricana Casandra Alexander è stata l'autentica dominatrice del KPMG
Women's Irish Open, evento del Ladies European Tour svoltosi a Straffan, in
Irlanda, al The Kildare Hotel & Golf Club, più noto come The K Club, con
due percorsi disegnati dal compianto campione Arnold Palmer, North e South,
e dove si è giocato sul secondo, par 72.
La leader dell'ordine di merito ha condotto una corsa di testa
cinque birdie, tre bogey) ha tenuto a distanza la ceca Sara Kouskova, che
l'ha inseguita invano nei due round finali, terminando seconda con 271
(-17).
-12) dopo essere stata sempre in top ten (seconda nel turno d'apertura) e
poi uscita di misura con un 70 (quattro birdie, due bogey) a chiudere, che
71, -4) Roberta Liti, piuttosto regolare negli score, che mette a frutto la
sua grande esperienza maturata sui circuiti statunitensi.
Corinne Viden e Kajsa Arwefjall, la singaporiana Shannon Tan, e la
neozelandese Amelia Garvey. Hanno affiancato la Fanali, l'inglese Lily May
Humphreys, le tedesche Patricia Isabel Schmidt e Alexandra Forsterling e
l'americana Brianna Navarrosa.
Casandra Alexander, 27enne di Johannesburg, è finalmente riuscita a firmare
la prima vittoria nell'anno, la seconda sul LET dopo quella nel Tipsport
Czech Ladies Open (2025), per un palmarès che ne comprende anche sei sul
Sunshine Ladies Tour. In un'ottima stagione, nelle precedenti quattordici
presenze (in totale 105 gare disputate) ha collezionato ben dieci top ten
(quattro volte runner up). Per l'exploit è stata gratificata con la prima
moneta di 67.500 su un montepremi di 450.000 euro.
Sono uscite al taglio, caduto a 144 (par), Alessia Nobilio, 61ª con 145 (73
*30 agosto 2026*