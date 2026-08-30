Libia, l’Unione europea accoglie con favore l’accordo del mini-dialogo 4+4: «Passo importante verso elezioni e unità istituzionale»

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2026 - TRIPOLI – La delegazione dell’Unione europea e le missioni diplomatiche degli Stati membri dell’UE in Libia hanno accolto con favore la firma dell’accordo raggiunto dai rappresentanti libici nell’ambito del Comitato di mini-dialogo 4+4, facilitato dalle Nazioni Unite. L’intesa riguarda la ristrutturazione del Consiglio di amministrazione dell’Alta Commissione Elettorale Nazionale e il quadro elettorale.
Per la diplomazia europea, l’accordo rappresenta un passaggio significativo nel tentativo di superare le divisioni istituzionali che continuano a condizionare la transizione libica e di creare le condizioni necessarie per arrivare a elezioni nazionali eque e credibili.
L’UE: un passo importante verso l’unificazione delle istituzioni
In un comunicato diffuso domenica, la delegazione europea e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri hanno espresso il proprio sostegno all’intesa sottoscritta dai partecipanti libici al mini-incontro patrocinato dalle Nazioni Unite.
Secondo la dichiarazione europea, l’accordo costituisce «un passo importante verso l’unificazione delle istituzioni e la creazione delle condizioni per lo svolgimento di elezioni nazionali eque».
Bruxelles attribuisce quindi all’intesa un significato che supera gli aspetti tecnici relativi alla Commissione elettorale: il risultato del dialogo viene considerato parte del più ampio percorso necessario per ricostruire un quadro istituzionale condiviso e restituire al processo elettorale una base politica sufficientemente solida.
Elogiato l’approccio dei rappresentanti libici
La delegazione dell’UE e le missioni diplomatiche europee hanno espresso apprezzamento nei confronti dei rappresentanti libici che hanno preso parte ai negoziati.
Nel comunicato vengono sottolineati il loro approccio costruttivo, il senso di responsabilità politica e la volontà di individuare un terreno comune capace di rispondere all’interesse nazionale.
È proprio la ricerca di un compromesso tra le diverse componenti libiche a essere considerata essenziale per evitare che le divergenze sulla struttura delle istituzioni e sulle regole elettorali continuino a rinviare una soluzione della lunga fase di transizione.
Appello alla Camera dei rappresentanti e all’Alto Consiglio di Stato
L’Unione europea ha rivolto un invito esplicito alla Camera dei rappresentanti e all’Alto Consiglio di Stato, chiamandoli a reagire positivamente ai risultati raggiunti dal mini-dialogo.
Le due istituzioni sono state sollecitate ad adottare senza indugio le misure necessarie per dare attuazione all’accordo.
Il passaggio dall’intesa politica alla sua effettiva applicazione sarà infatti determinante. L’esperienza della transizione libica ha mostrato più volte come accordi raggiunti attraverso negoziati complessi possano incontrare difficoltà nella fase di implementazione.
Per questo Bruxelles invita le istituzioni e tutte le parti interessate a sfruttare l’attuale opportunità per consolidare i progressi ottenuti.
L’obiettivo: ripristinare legittimità e unità istituzionale
La dichiarazione europea pone al centro una questione fondamentale: la necessità di raggiungere un consenso sufficientemente ampio per accompagnare la Libia verso il ripristino della legittimità attraverso le elezioni e la riunificazione delle istituzioni.
La frammentazione istituzionale continua infatti a rappresentare uno dei principali ostacoli alla stabilizzazione del Paese. La definizione di un quadro elettorale condiviso e di istituzioni elettorali riconosciute dalle diverse componenti politiche costituisce pertanto una condizione essenziale per rendere possibile un voto nazionale.
L’accordo del 4+4 viene interpretato dall’UE come un’occasione per trasformare il dialogo in un processo concreto, evitando che il risultato raggiunto rimanga confinato alla dimensione negoziale.
Pieno sostegno dell’Europa all’UNSMIL e a Hanna Tetteh
L’Unione europea e le missioni diplomatiche degli Stati membri hanno contemporaneamente riaffermato il proprio pieno sostegno alla Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e alla Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Hanna Tetteh.
La diplomazia europea sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite per facilitare un processo politico che rimanga guidato e gestito dai libici.
Questo principio assume particolare importanza nel delicato equilibrio tra il sostegno della comunità internazionale e la necessità che siano gli stessi attori nazionali a determinare il futuro assetto politico e istituzionale del Paese.
Sovranità, unità e integrità territoriale
Nel comunicato, l’UE ha infine ribadito la propria solidarietà con il popolo libico e il sostegno alla sovranità, all’unità e all’integrità territoriale della Libia.
Il messaggio europeo è dunque rivolto contemporaneamente alle istituzioni e alle diverse forze politiche: il risultato ottenuto attraverso il mini-dialogo deve essere considerato un punto di partenza e non un punto di arrivo.
La prova decisiva sarà la capacità di tradurre l’accordo in decisioni istituzionali condivise, definire un quadro elettorale credibile e creare le condizioni politiche e giuridiche affinché i cittadini libici possano tornare alle urne.
Se accompagnato dall’attuazione concreta e da un consenso sufficientemente ampio, il compromesso raggiunto dal Comitato 4+4 potrebbe rappresentare un nuovo tassello nel difficile percorso verso la conclusione della transizione, il rinnovo della legittimità politica e la ricostruzione dell’unità istituzionale della Libia.