SANITÀ TOSCANA, ROSSI (FDI): “PD GOVERNA REGIONE MA SCOPRE DAI GIORNALI DECISIONI DELLE ASL

Firenze, 30 agosto 2026 – "Il Pd governa la Toscana, ma i suoi esponenti maremmani sembrano scoprire dai giornali le decisioni dell'Asl sudest sulla riorganizzazione della chirurgia negli ospedali grossetani. È un cortocircuito politico e istituzionale difficile da spiegare". E' quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi, intervenendo sulle critiche alla riorganizzazione della chirurgia espresse dalla consigliera regionale Pd Lidia Bai e dalla sindaca Pd di Massa Marittima Irene Marconi.

"Se le decisioni dell'Asl sono inaccettabili, se i dati non tornano e se manca il confronto con i territori – afferma Rossi – la responsabilità politica è di chi governa la Regione. Non si può essere contemporaneamente governo e opposizione di sé stessi. Se l'accentramento della chirurgia è sbagliato, la Regione intervenga; se il Misericordia non può sostenere ulteriori carichi, lo affronti; se gli ospedali periferici vanno difesi, si assumano decisioni concrete. La sanità della Maremma non può diventare terreno di propaganda".

"Allora decidiamoci: il Pd governa la Toscana oppure no? Non si può dire ai cittadini "noi sappiamo governare" e contemporaneamente denunciare sui giornali che le decisioni sulla sanità vengono prese senza che gli amministratori del Pd ne sappiano nulla. È questo il loro modello di buon governo? La Maremma ha bisogno di meno propaganda e più responsabilità. Chi governa deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, senza scoprirle dai giornali", conclude Fabrizio Rossi.