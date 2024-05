(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 2 Giugno. Carè, Melbourne con la comunità italiana

Dichiarazione di Nicola Care’, deputato Pd

Ho partecipato alle celebrazioni per la Festa della Repubblica a Melbourne, organizzate dalla console generale d’Italia, Hanna Pappalardo che termina il mandato e ringrazio per il prezioso servizio. Ha presenziato l’Ambasciatore d’Italia Paolo Crudele, con rappresentanti delle autorità federali e dello Stato del Victoria, imprenditori ed esponenti dell’associazionismo Italo-australiano. Ospite d’onore della serata è stato il cantautore, Mario Biondi e la sua band. E’ un onore per me festeggiare la Festa della Repubblica insieme a tutti i connazionali all’estero, cittadini italiani nel mondo e amanti delle radici italiane. Celebriamo insieme l’unità e l’amore per la nostra Patria, che si riflette nel vasto e splendido mondo di famiglie e talenti che portano in alto il nome dell’Italia. ” Cosi’ Nicola Carè deputato del Pd eletto nella Circoscrizione Estero, Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Roma, 27 maggio 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it