[Rugby Notizie] Campionati nazionali maschili, i risultati di playoff e playout di ritorno in aggiornamento

26 Maggio 2024

CAMPIONATI NAZIONALI MASCHILI, I RISULTATI DI PLAYOFF E PLAYOUT DI RITORNO IN AGGIORNAMENTO

Roma – Fine settimana di partite importanti per i campionati di Serie A, di Serie B e per il campionato U16.

La domenica si apre con le semifinali U16, in vista della finale dell’1 giugno a Pasian di Prato (UD). La Benetton, dopo aver regolato le Fiamme Oro con il risultato di 21-41 a Roma, vince anche al ritorno. La squadra trevigiana batte le Fiamme per 33-26. In finale troverà il Valsugana, che ha battuto i Cavalieri Union PratoSesto con il risultato di 14-26 in Toscana. Sarà dunque un derby veneto a sancire il nome della squadra vincitrice del campionato U16.

Dopo la convincente vittoria per 8-26 nell’andata delle semifinali dei playoff di Serie A, la Lazio piega Verona anche al ritorno, stavolta con il risultato di 25-8 e accede alle finali che decreteranno la squadra che accederà alla prossima Serie A Elite Maschile. In finale troverà il Cus Torino, che ribalta la sconfitta dell’andata, batte i Cavalieri Union PratoSesto 29-6, accedendo dunque al turno successivo.

Il playout di Serie B sorride al Pro Recco, che si salva, vincendo 29-15 nella semifinale di ritorno, condannando il San Marco Rugby alla finale per la permanenza nella categoria. Nell’altra semifinale, sul neutro di Viterbo, Benevento cade per 5-41 contro Formigine. La finale playout sarà dunque San Marco Rugby v Rugby Benevento, con la sconfitta che retrocederà in Serie C

Serie A Maschile – Playout promozione – semifinali – ritorno

Lazio Rugby v Verona Rugby 25-3 (4-0)

Iveco Cus Torino v Cavalieri Union PratoSesto 29-6 (5-0)

Serie B Maschile – Playout salvezza – semifinali – ritorno

Pro Recco Rugby v San Marco Rugby 29-15 (4-0)

Rugby Benevento v Highlanders Formigine 5-41 (0-5)

Under 16 Maschile – semifinali ritorno

Cavalieri Union PratoSesto v Valsugana Rugby Padova 14-26 (0-5)

Benetton Rugby v Fiamme Oro Rugby 33-26 (4-1)

