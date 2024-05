Le grandi opere stradali, autostradali e ferroviarie in Campania: il punto con Anas, Rfi e ingegneri al Salone dell’Edilizia Digitale

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Un importante momento di confronto e di approfondimento tra professionisti

del settore, sull’importanza delle grandi opere per lo sviluppo e la

crescita della regione Campania. E’ quello svoltosi durante il Salone

dell’Edilizia Digitale, appena conclusosi a Caserta nel corso di un evento

patrocinato da Anas e dalla Provincia, con i saluti istituzionali del

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta, Carlo Raucci; il

consigliere nazionale degli Ingegneri, Tiziana Petrillo e la partecipazione

del Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano. Nel corso dei lavori,

introdotti dall’ingegnere Marco Carozza, consigliere dell’Ordine di Caserta,

responsabile scientifico e organizzatore del focus, si è parlato di diversi

progetti di rilevanza per la Campania, in particolare tra il casertano e il

beneventano. Con oltre 1350 chilometri di competenza in Campania,

l’attenzione è stata posta sulle nuove opere, sia in fase di esecuzione che

di prossimo avvio. In particolare, sono state descritte la Variante di San

Marco dei Cavoti alla SS212 «della Val Fortore» e il raddoppio della SS372

«Telesina», con dettagli forniti dal Direttore dei Lavori di Anas, ingegnere

Antonio Villano. Durante l’intervento dell’ingegnere Montesano, si è parlato

anche della sostenibilità delle opere e della loro resilienza nel tempo.

Sono stati affrontati tutti i passaggi necessari per l’attivazione di un

intervento, compresi i dibattiti pubblici per opere di importo superiore a

500 milioni di euro, già svoltisi in Campania. Ad esempio, è stato

menzionato il dibattito pubblico per il progetto di PFTE del collegamento

Caserta-Benevento, di grande interesse per il territorio che ha ospitato il

convegno. Domenico Semplice project manager di RFi ha parlato anche della

rimozione di tutti i passaggi a livello che abbiamo in zona. E’ emerso

l’impegno di Anas nell’investire nelle infrastrutture per migliorare la

viabilità e lo sviluppo dei territori. Particolare attenzione è stata

riservata alla Telesina, con il primo lotto che collega Benevento a San

Salvatore Telesino, passando per Torrecuso, Paupisi, Vitulano, Castelvenere

fino a San Salvatore. Questo tratto è già stato appaltato e attualmente

stanno realizzando l’esecutivo, con i lavori che dovrebbero partire alla

fine dell’anno. Il secondo lotto della Telesina prevede il tratto da

Caianello fino a San Salvatore, attraversando Alife, Dragoni, Gioia

Sannitica. I due lotti complessivamente hanno un investimento totale di

oltre 1 miliardo di euro. Durante l’incontro, il project manager di Rfi ha

sottolineato l’importanza della rimozione di tutti i passaggi a livello

presenti nella zona, evidenziando l’impegno per migliorare la sicurezza e

l’efficienza della rete ferroviaria.

https://ordineingegnericaserta.it/convegno-la-campania-e-le-grandi-opere-str

adali-e-ferroviarie-sed-25-maggio/



https://www.stradeanas.it/it

https://www.rfi.it/