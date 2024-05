FESTA DELLO SPORT: Domenica di tornei, incontri e i runners del Miglio Blu

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

Correre, sfidarsi, emozionarsi: le tre parole chiave della domenica alla Festa dello Sport numero 20

Dopo un sabato ricco di sole e sport, tra esibizioni e premiazioni, la domenica della Festa dello Sport si preannuncia ricca di emozioni con i tornei sportivi, gli show di pattinaggio e danza e i piccoli e grandi runners del Miglio Blu e Minimiglio.

La domenica della Festa dello Sport si apre con i runners – piccoli e grandi – della gara podistica intorno ai Magazzini del Cotone: il Miglio Blu e il Minimiglio. Alle 9:00 i primi a tagliare il traguardo saranno gli adulti del Miglio Blu, in una sfida sulla lunghezza di Km 1,609; mentre a partire dalle ore 11:00 sarà il turno dei più piccoli, bambini divisi per fasce di età che mostreranno tutto il loro spirito sportivo.

Arti di combattimento nella mattina di Piazza delle Feste con il Trofeo Uisp di Judo, mentre sui campi da gioco è il momento dei tornei di basket, calcio, hockey, ciclotappo e subbuteo.

Il pomeriggio sarà ricco di appuntamenti gli show di pattinaggio (ore 14,00) e Danza sportiva FIDS (ore 16,30), mentre alle ore 17:00 è atteso l’arrivo di Giusi Parisi, ciclista non vedente, che ha attraversato l’Italia con il suo progetto “L’Italia in Tandem”.

Domenica sarà anche e soprattutto la giornata conclusiva per il Passaporto dello Sport, diventato oramai uno strumento ricercatissimo dai bambini e letteralmente andato a ruba. Saranno come sempre tantissime le attività sportive che i bambini potranno provare, senza però dimenticare qualche sosta per riposarsi magari ammirando e applaudendo una delle tante esibizioni sui palchi, dalla danza alle arti orientali.

Tra le attività delle forze dell’ordine, da sempre presenti alla Festa, grande novità di quest’anno il simulatore di volo dell’Aeronautica Militare che farà provare la sensazione di un volo sulle frecce tricolore.

Non solo attività per i più piccoli però, perché anche gli adulti continueranno a mettersi alla prova provando le tante diverse lezioni di discipline olistiche e di fitness, al Palco fitness e sull’Isola delle chiatte, per scoprire una nuova passione.

Mentre si prepara una domenica da fuochi di artificio, grandi sono state le emozioni della giornata di ieri.

Sabato la Festa si è aperta con la premiazione dei 75 studenti vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, caratterizzato nel 2024 dalla partecipazione record con 10317 elaborati. Disegni altamente espressivi, temi emozionanti: a premiarli, tra gli altri, la vicepresidente del Coni Silvia Salis e il campione di nuoto paralimpico Francesco Bocciardo. Un ulteriore riconoscimento, con due bonus GenovaRent da 300 euro, è andato a IC Pegli (primaria) e IC Terralba (secondaria di primo grado) per aver partecipato con il maggior numero di elaborati. Applausi anche per i fotografi del premio “Nicali-Iren”, per i premiati dal pubblico (primo posto per Chiara Alberti con l’omaggio di un viaggio GNV) e dalla giuria di qualità (vittoria per Alessandro Aonzo con l’omaggio di un monopattino Iren).

Un sabato particolarmente significativo per ciò che è accaduto nello specchio acqueo.

Sono tornati tutti i campioni della Jet Ski Therapy, ambientata da Fabio Incorvaia, sette volte iridato di motonautica, nella suggestiva porzione di specchio acqueo tra il Bigo e la Bolla di Renzo Piano.

Dal Porto Antico di Genova, sono inoltre salpate le due imbarcazioni scelte da FIV e Capitaneria di Porto per un progetto riguardante la simulazione di abbandono nave a seguito di avaria a circa 3-9 miglia dalla costa.

Numerose le visite alla camera immersiva realizzata da ETT per celebrare 25 anni di imprese sportive in occasione del quarto di secolo raggiunto da Stelle nello Sport. A rivedersi, a distanza di anni, anche Silvia Salis, con le immagini dei Giochi del Mediterraneo 2009, e Francesco Bocciardo, con le Paralimpiadi vinte a Rio e Tokyo. Pomeriggio ricco di emozioni sotto il tendone delle Feste illuminato dalle Farfalle della Nazionale di ritmica: Elisa Blanchi, Martina Santandrea e Angelica Savrayuk hanno raccolto scroscianti applausi nel corso dell’Auxilium Day e della Festa della Ginnastica. Ancora una volta il palco Mandraccio ha chiuso la giornata con le finali del World Football FreeStyle Contest Genova 2024.

Organizzata da Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport, la Festa dello Sport celebra quest’anno i suoi 20 anni presentandosi più grande e più ricca di sempre: saranno presenti ben 132 differenti attività, tutte come sempre completamente gratuite e assistite da istruttori e insegnanti, distribuite in una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati.