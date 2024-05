(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Università: dalla Chiesa a Schlein, da governo interventi concreti per fuori sede

“Vorrei rispondere in modo costruttivo a quanto dichiarato da Elly Schlein. Sappiamo tutti dei problemi che incontrano in nostri ragazzi fuori sede, nella ricerca di un’abitazione. Vorrei rassicurarla che li stiamo già aiutando in modo concreto, reale, con la realizzazione di sessantamila nuovi posti letto entro il 2026. Il

target imposto dal Pnrr e’ ambizioso, ma posso assicurare che ce la faremo.

E per fare presto e meglio, al MUR sta lavorando anche un Commissario straordinario, con il compito di facilitare la realizzazione dei posti letto, potando i rami secchi della burocrazia. Insomma, confido che anche Elly Schlein ne prenda atto. Perché riconoscere le cose buone fatte, è’ un atto di responsabilità e di buona volontà”.

Lo scrive in una nota Rita dalla Chiesa, vice presidente dei deputati di Forza Italia.

