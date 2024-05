PROMEMORIA per accrediti e aggiornamento orario arrivo Sea Eye

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Buongiorno, vi informo che la nave non arriverà più domani alle 12 ma domani alle 10, sempre alla banchina di Fabbrica Vecchia, via della Foca Monica, e vi ricordo che, se volete essere presenti all’arrivo dovete inviarmi una mail *_entro le 12 di oggi_**_, venerdì 24 maggio_*

indicando

*nome, cognome, DATA E LUOGO DI NASCITA* del giornalista/fotografo/operatore, *NUMERO DEL TESSERINO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI O DELLA CARTA DI IDENTITÀ *se non si è iscritti all’Ordine; *testata di riferimento*

Grazie della collaborazione e buon lavoro

Elisabetta Fusconi

Responsabile U.O. Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

