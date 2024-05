(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Cemivet, Simiani (Pd): destra litiga mentre governo penalizza Grosseto

“Sul futuro del Cemivet sta andando in scena una incredibile discussione tra la stessa giunta comunale di Grosseto. Mentre il sindaco Colonna prova a rassicurare il territorio nonostante l’esercito confermi lo spostamento del centro ippico, giustamente, il suo assessore Fabrizio Rossi, nonché deputato di Fratelli d’Italia, deposita una interrogazione parlamentare al suo Ministro della Difesa Guido Crosetto per salvaguardare il Centro militare veterinario, che il governo ha però già deciso di trasferire a Montelibretti, nel Lazio. Il Sindaco di Grosseto deve attenersi alla decisione, dell’ordine del giorno, votato da tutto il consiglio comunale, cioè quella di mantenere tutte le attività della struttura: oggi gli unici ad essere penalizzati dalla Giunta di Destra e dal Governo Meloni sono come sempre i cittadini che rischiano di perdere una eccellenza storica del territorio, strumento di promozione locale e volano di crescita economica ed occupazionale”. Lo dichiara il deputato Pd Marco Simiani sul ridimensionamento della attività della struttura militare.

