(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 AGENDA ASSESSORI SABATO 25 MAGGIO 2024

Ore 10.00 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla VII edizione del Festival Treccani della Lingua Italiana. (piazza Damiano Sauli – Garbatella ) .

Ore 10.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla “Festa dell’Arte di Monteverde”, un’iniziativa organizzata per celebrare i 10 anni di apertura del Teatro Villa Pamphilj, diretto dal Teatro Verde e dalla Scuola di Musica popolare Donna Olimpia ( Teatro Villa Pamphilj – via di San Pancrazio, 10).

Ore 14.45 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa al “Talk: i territori amano il Bio”, nell’ambito dell’”Anteprima di Terra Madre, Cibo, Clima, Bellezza futura” evento organizzato da Slow Food Italia, Regione Lazio, Arsial e FederBio sui temi della crisi climatica, del cibo e dell’agricoltura biologica ( MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo – via Guido Reni 4A)

Ore 19.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla proiezione del documentario “16 mm alla Rivoluzione” di Giovanni Piperno e al successivo dibattito (presso Palco di Testaccio Estate alla Città dell’Altra Economia, in largo Dino Frisullo 1).