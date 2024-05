(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 continuano i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità. Chiusi nei giorni scorsi alcuni interventi nella zona centrale della città, gli operai sono ora impegnati a Tottubella e Campanedda. D a venerdì 24 maggio inizi a no le operazioni di manutenzione stradale a Ottava, nelle vie Diana, Bacchelli, Murenu, Tucconi, Bertolotti, Maxia, Ziu Remundu, Pisurzi, B. Diegu, B. Sarippa e R. Branca.

Vi invio di seguito e in allegato un comunicato con tutti i dettagli e in allegato anche una foto

Buon lavoro e buona giornata

COMUNICATO STAMPA

Proseguono i lavori di bitumatura

Sarà modificata la viabilità a Ottava

Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità. Chiusi nei giorni scorsi alcuni interventi nella zona centrale della città, gli operai sono ora impegnati a Tottubella e Campanedda. D a venerdì 24 maggio inizi a no le operazioni di manutenzione stradale a Ottava, nelle vie Diana, Bacchelli, Murenu, Tucconi, Bertolotti, Maxia, Ziu Remundu, Pisurzi, B. Diegu, B. Sarippa e R. Branca. Previst a anche la realizzazione di tratti di marciapiedi in via Diana e Brottu Salippa. A l termine dei lavori di bitumatura, seguiranno quelli relativi al ripristino della segnaletica orizzontale e ver t icale. Con l’ultimazione di queste attività, partiranno le modifiche alla circolazione concordate con il Comitato di quartiere, con l’obiettivo di rendere più sicura e fluida la viabilità, anche a beneficio dei pedoni.

Tutti gli interventi saranno eseguiti a traffico aperto; la viabilità, a senso unico alternato, sarà assicurata con l’ausilio di operai dalla ditta esecutrice dei lavori. Saranno invece installati dei divieti di sosta: il settore Infrastrutture della Mobilità chiede il rispetto da parte degli automobilisti al fine di non causare rallentamento dei lavori.

Il Settore raccomanda inoltre a pedoni e automobilisti la massima attenzione, il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori. I pedoni dovrebbero limitare quanto possibile il passaggio nei tratti interessati dalle lavorazioni.

Dopo Ottava sarà la volta del quartiere di S.Orsola, già interessato nelle scorse settimane dai lavori di bitumatura del viale di ingresso dalla ex 131, con il completamento di v ia Miriam Riccio e dei relativi marciapiedi e la sistemazione dell’area di parcheggio limitrofa alla piazza Edina Altara.

Grazia Sini

Ufficio stampa

Comune di Sassari