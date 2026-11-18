(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - L'intervento, atteso da tempo dai residenti, sblocca la viabilità di quartiere, crea 13 nuovi posti auto e migliora la sicurezza stradale eliminando le criticità delle forti pendenze.
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una bretella stradale della lunghezza di circa 50 metri.
Completano l'opera la realizzazione di una nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche e l'installazione dei nuovi pali dell'illuminazione pubblica a LED.
L'importo globale del progetto ammonta a 76.000,00 euro ed è interamente finanziata con fondi propri del bilancio comunale: l'Amministrazione Comunale non ha acceso alcun mutuo né contratto indebitamento a carico delle casse pubbliche per la sua realizzazione.