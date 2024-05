CS – Una torta e un giro sul tram storico per festeggiare “Nonno ATAC”

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

*Una torta e un giro sul tram storico per festeggiare “Nonno ATAC”*

*Festa di compleanno nella sede di via Prenestina per celebrare i 100 anni

di Emilio Polidori*

Oltre quarant’anni dopo la pensione, Emilio Polidori, classe 1924, è

tornato a via Prenestina, sede centrale ATAC, dove è stata organizzata una

festa di compleanno per celebrare i suoi 100 anni.

Da tempo Emilio desiderava tornare nella “sua” azienda che, nonostante il

lungo tempo trascorso, è rimasta nella sua memoria e nel suo cuore.

Così, ATAC si è mobilitata e ha organizzato una cerimonia alla presenza del

Direttore Generale, Alberto Zorzan, e dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio

Patané, per celebrare Emilio, subito soprannominato “Nonno ATAC”.

Nel corso della cerimonia, con brindisi e taglio della torta, è stata

donata a Emilio la maglia della nuova divisa che i tranvieri indossano oggi

a una medaglia di Roma Capitale.

Quindi Emilio è salito con ospiti e invitati su uno dei tram storici

custoditi in via Prenestina, per un breve giro nel quartiere dove per tanti

anni ha lavorato proprio come conducente tram.

*Biografia di Emilio Polidori. *Nato nel 1924, Emilio comincia a lavorare

in ATAC non ancora 18enne, nel 1942. I colleghi lo chiamano a ragazzi’.

Emilio si dà già molto da fare, ma un anno dopo viene chiamato a servire in

guerra. Dopo la fine del conflitto, Emilio torna in ATAC. Prima a guidare i

filobus delle rimessa di Montesacro e poi i tram del deposito di Porta

Maggiore, dove rimane fino al 1982, quando arriva la meritata pensione.

