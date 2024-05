(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 20 maggio 2024 Tribunale di Prato, Mazzetti (FI): “PD incapace anche di aiutare il Giudice di Pace con una piccola turnazione dipendenti”

“Grazie al Centrodestra lavori edili indispensabili per la struttura e anche nuovi dipendenti”.

Prato, 20 mag. “Il PD si è dimostrato incapace non solo di governare la città ma anche incapace, in 10 lunghi anni di giunta Biffoni e molti altri a capo della Regione, di far valere le ragioni di Prato a Roma: grazie ai rappresentanti eletti nelle fila del Centrodestra c’è maggiore attenzione concreta alla città. E dopo i militari fronte sicurezza ecco anche un intervento sul Tribunale”. Replica così alle critiche di alcuni esponenti PD l’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI. “Oggi abbiamo ottenuto risposte concrete non per Forza Italia, non per il Centrodestra ma per la città: cronoprogramma dei lavori edili necessari per la struttura e nuovi dipendenti, ben 22, mentre altri arriveranno dagli scorrimenti delle graduatorie già in previsione. Forse tutto questo è sfuggito agli esponenti PD presenti. Se poi il PD è incapace anche di organizzare un minimo di turnazione tra dipendenti dei vari comuni, nello specifico si tratta di 1 giorno la settimana, per aiutare il Giudice di Pace non è colpa nostra. Quel che è certo è che con un’amministrazione diversa ci sarà una vera collaborazione fatta di azioni concrete e non demagogia”. A Mazzetti fa eco il coordinatore di Prato Francesco Cappelli che nota: “Non c’è mai stata tanta attenzione alla città come con il governo di Centrodestra. Ringrazio il Viceministro Sisto e l’On. Mazzetti”. Chiude Lorenzo Marchi, candidato sindaco del Centrodestra a Montemurlo: “Ho partecipato con interesse all’incontro. Sono novità positive non solo per Prato ma per tutta la Provincia che deve ragionare come distretto”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

