(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 COMUNE DI SASSARI

Ufficio Stampa

Sassari, lì 17 maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

Proseguono i lavori di bitumatura

Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal

Settore Infrastrutture della Mobilità. All’inizio della prossima settimana partiranno quelli

programmati in via Rumaedda nella borgata di Tottubella e in via Bosa nella borgata di

Campanedda che si concluderanno, salvo contrattempi, in una decina di giorni. I lavori

saranno eseguiti a traffico aperto e consisteranno nella fresatura e bitumatura della

strada e nel ripristino della segnaletica orizzontale.

Al termine delle attività, le ditte esecutrici daranno avvio agli interventi previsti a Maccia

d’Agliastru, Ottava e Sant’Orsola.

Il Settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda agli automobilisti e ai pedoni la

massima attenzione, il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite

dagli operatori.

Grazia Sini