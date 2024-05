L’Aquila – Comunicato stampa proroga termine domande per premio letterario Gioacchino Volpe

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 L’Aquila, 17 maggio 2024

Premio Volpe: prorogato al 15 giugno termine per presentazione domande

È stato prorogato al 15 giugno il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al Premio letterario intitolato Gioacchino Volpe, istituito dal Comune dell’Aquila con l’obiettivo di contribuire a riscoprire e mantenere vivo il ricordo del grande storico e politico italiano del Novecento, nato il 16 febbraio 1876 a Paganica.

Le sezioni del Premio sono tre:

* Sezione Gioacchino Volpe dedicata all’individuazione di un’opera letteraria già edita in grado di aggiungere un contributo significativo nella divulgazione e nell’evoluzione delle tematiche di interesse culturale e che, preferibilmente, esamini un tema storico successivo al 1789;

* Sezione Panfilo Gentile, dedicata alla saggistica politica;

* Sezione Stefano Vespa, dedicata al giornalismo esordiente.