(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Piacenza, 17 maggio 2024

*Oggetto: Anche il Gonfalone di Piacenza alla cerimonia per la festa

dell’Arma Trasporti e Materiali dell’Esercito*

Anche Piacenza era presente, oggi a Roma, alla cerimonia che celebrava il

108° anniversario della battaglia degli Altipiani e la giornata di festa

dell’Arma Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano. A rappresentare

l’Amministrazione comunale, accanto al Gonfalone della Città, il vice

sindaco Marco Perini, accompagnato dall’ispettore Manuela Tiso, dal

sovrintendente Marta Pallotti e dall’assistente Giuseppe Roselli.

La ricorrenza odierna commemora la durissima battaglia che si combatté

sugli altipiani vicentini tra il maggio e il giugno 2016, in cui

fondamentale fu il contributo delle prime unità di trasporto dell’Esercito

che riuscirono, nonostante le condizioni difficili e l’avanzata delle

truppe austroungariche, a movimentare con tempestività uomini e materiali,

impedendo così l’accerchiamento dei reparti italiani.

“E’ un onore e un privilegio trovarmi qui oggi a Roma – sottolinea il vice

sindaco Marco Perini –, per celebrare la Festa dell’Arma Trasporti e

Materiali dell’Esercito, un’occasione davvero speciale per attribuire il

doveroso riconoscimento ed esprimere il profondo senso di gratitudine delle

istituzioni alle nostre Forze Armate. L’Arma Trasporti e Materiali è la

colonna portante dell’Esercito, responsabile del movimento,

dell’approvvigionamento e del sostegno logistico ai nostri militari, in

patria o in missione all’estero. Guardando indietro nella storia, merita

sottolineare il ruolo cruciale che l’Arma ha svolto durante la Grande

Guerra, nonché in occasione delle operazioni di soccorso alle popolazioni

colpite da calamità naturali. L’impegno, la professionalità e lo spirito di

sacrificio di chi indossa la divisa dell’Arma Trasporti e Materiali

dell’Esercito sono una fonte di orgoglio per la nostra nazione e un esempio

luminoso del meglio che il nostro Paese ha da offrire”.

Per l’assessore Perini la cerimonia odierna è stata anche l’occasione per

incontrare tanti ufficiali al vertice, attualmente o in passato, di unità

militari di stanza a Piacenza. Particolarmente emozionante è stato

l’incontro con il Capo dell’Arma Trasporti e Materiali e Comandante Tramat,

tenente generale Sergio Santamaria, già direttore del Polo di Mantenimento

Pesante Nord e comandante del Presidio militare di Piacenza, al quale nel

2021 è stata conferita la benemerenza civica “Piacenza Primogenita

d’Italia”, quale sincera attestazione di stima nei suoi confronti da parte

della comunità piacentina.