IL GAL OGLIASTRA CELEBRA I PRODOTTI LOCALI NELLO SPAZIO ESPOSITIVO DI PASSIONE ITALIA A MADRID – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Comunicato stampa

Il GAL Ogliastra celebra i prodotti locali nello spazio espositivo di Passione Italia a Madrid

30 maggio, 1 e 2 giugno l’Ogliastra espone i suoi tesori culinari e culturali della nostra regione oltre i confini

nazionali.

Saranno 8 le aziende enogastronomiche che parteciperanno a un esclusivo evento in programma nella

vibrante metropoli di Madrid. E’ online nel sito http://www.galogliastra.it il bando per la partecipazione all’evento,

concepito come una celebrazione dell’alta gastronomia e della cultura culinaria locale. A promuovere i sapori

sardi ci saranno 4 Gruppi di Azione Locale sardi in coordinamento con la Fondazione Mont’e Prama e la

Camera di Commercio Italiana in Spagna; l’evento rappresenta un’opportunità senza precedenti per

l’Ogliastra di distinguersi sulla scena internazionale.

A impressionare i palati spagnoli saranno il vino Carignano del Sulcis DOC a confronto con il vino Carignano

della Spagna; Vino Cannonau di Sardegna DOC a confronto con la Grenache; Olio evo Sardegna con olio

evo Spagna, il miele, il formaggio, il prosciutto della Sardegna e quello spagnolo. Sapori abbinati e messi in

menù da esperti di prestigio della gastronomia italiana in Spagna che cucineranno per gli incontri tra

operatori e istituzioni. Nei menù proposti non mancheranno i culurgionis, prodotto ambasciatore della

gastronomia ogliastrina.

L’ incontro sarà inizialmente ospitato nella EAT School della CCIS, nota scuola di alta cucina in Spagna, e sarà

caratterizzato da una serie di raffinati show cooking dal vivo, in cui maestri chef esalteranno l’essenza e la

raffinatezza dei prodotti locali. Le aziende partecipanti con le loro produzioni, avranno l’onore di presentare

una selezione accuratamente curata dei loro migliori marchi, incarnando così l’autenticità e l’eccellenza

enogastronomica della nostra terra.

Ma l’esperienza non si fermerà qui: un esclusivo cocktail party presso l’Ambasciata Italia-Spagna offrirà

un’opportunità senza pari per le specialità isolane di entrare in un mercato di contatti e relazioni di valore

con i protagonisti internazionali del settore gastronomico ed enogastronomico.

La selezione delle aziende partecipanti che potranno fare volare le loro produzioni in Spagna avverrà tramite

bando i cui dettagli si trovano online nel sito istituzione del Gruppo di Azione Locale. Sono richiesti criteri di

qualità, autenticità e sostenibilità per garantire una rappresentanza di eccellenza dell’Ogliastra.

“Questo evento non solo è un momento di grande prestigio per il GAL Ogliastra, – dice il presidente del GAL

Ogliastra Vitale Pili – ma anche il coronamento di anni di dedizione dedicati alla promozione e valorizzazione

del nostro patrimonio enogastronomico. L’opportunità di partecipare a una manifestazione di tale rilevanza

internazionale non solo accrescerà la visibilità dei prodotti locali, ma potrebbe anche aprire nuove e

promettenti opportunità commerciali oltre i confini nazionali”.